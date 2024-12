Test de Lego Horizon Adventures : une sympathique aventure familiale

Une aventure totalement décalée

Des constructions au gré de notre imagination

Si vous recherchez l’ambiance dramatique de l’épique Horizon Zero Dawn, passez votre chemin. Ici nous sommes dans le monde des Lego. Les différentes tragédies qui se déroulent durant l’histoire ne peuvent nous émouvoir dans Lego Horizon Adventures car rien n’est pris au sérieux, comme pour tous les jeux de la fidèle marque Danoise.Le jeu est totalement décalé. On pense notamment aux personnages de l’histoire comme par exemple Aloy, toujours excitée et qui aime manger des sandwichs ou Varl qui se prend pour le plus grand des héros mais qui est extrêmement maladroit. On peut aussi parler de Rost, le père adoptif d’Aloy, qui fait office de voix narratrice de l’histoire. L’humour est ici permanent et peut plaire à tous, petits et grands. Rien n’est pris au sérieux et les plaisanteries sont légions.Lego Horizon Adventures reprend l’intrigue principale du jeu Horizon Zero Dawn dans les grandes lignes tout en le rendant accessible aux plus jeunes. La campagne, qui est constituée de diverses missions sous forme de stages, est fluide et arrive à rendre hommage au titre original.Il dévoile cependant des éléments clés et majeurs de l’histoire, même si l’aventure est ridiculement brève. Donc si vous aviez prévu de jouer à l’excellent Horizon Zero Dawn après, vous serez forcément spoilés. En revanche, vous pourrez apprécier grandement son monde ouvert que l’on ne retrouve pas dans Lego Horizon Adventures.Ce dernier essaie également de reprendre les mêmes concepts tactiques en termes de combat que l’original. Par exemple, chasser les machines animales en tirant parti de leurs vulnérabilités que l’on détecte grâce au focus en pressant la touche L1. Cependant, nulle esquive ou blocage n’est nécessaire. Le jeu est suffisamment simple, même en mode difficile, pour que l’on puisse se contenter de foncer dans le tas.Le gameplay est parfaitement accessible à tous et très facile à retenir, limite bourrin. Un système qui peut plaire à certains mais qui risque d’en lasser d’autres, notamment les fans de la licence Horizon.Ce qui fait la beauté de cette aventure, c’est son mode multijoueur jusqu’à deux joueurs en local puisque 4 personnages sont jouables et chacun possède son arme de prédilection : l’arc pour Aloy, les bombes pour Teersa, le marteau pour Erend et la lance pour Varl. Ces dernières montent de niveau au fil de l’histoire, comme les protagonistes, pour devenir plus puissantes. Nous avons même la possibilité de récupérer des gadgets spéciaux pour chacune d’elles durant les stages mais qui disparaissent une fois ce dernier terminé.Le mode coopération ne chamboule en rien le gameplay général mis à part rajouter quelques monstres en plus. De plus, lorsque nous sommes à plusieurs, nous pouvons nous tirer dessus et nous frapper mutuellement à outrance sans pour autant nous faire du mal, ce qui pourra forcément faire rire les plus petits.Malheureusement, on constate quand-même qu’on a vite faire le tour et que le jeu devient presque redondant. Le mode construction donne une petite touche en plus.Comme dit plus haut, Lego Horizon Adventures n’est pas un jeu en monde ouvert. Il n’y a pas d’exploration, juste une campagne qui prend la forme de différents stages. Et le village de départ d’Aloy, le Cœur de la Mère, fait office de lieu de repos et de quartier général. Il sert de point de départ à chaque début de mission.Mais entre-temps, on peut y faire tout ce qu’on veut, ou presque, et même malmener les autres membres de la tribu sans qu’ils ne ripostent. Évidemment, le but principal du Cœur de la Mère, ce n’est pas de tirer sur les habitants ou de les porter, balancer d’un point à un autre, mais bien la reconstruction du village puisque ce dernier est détruit en début de partie.Pour ce faire, les héros sélectionnés remplissent les différentes missions qui constituent l’intrigue d’Horizon Zero Dawn, ce qui leur permet de gagner des tenons, la monnaie principale du jeu, mais également une brique d’or à la fin de chaque stage, objet indispensable à la reconstruction du village. En effet, un bâtiment a besoin d’une ou plusieurs briques d’or pour être fabriqué.Les tenons, quant à eux, servent à acheter des améliorations générales ou des cosmétiques en tout genre autant pour les édifices que pour les protagonistes. Par exemple, on peut acquérir des costumes en lien avec Horizon Zero Dawn mais également des ensembles totalement déjantés qui n’ont absolument rien à voir. Rien ne nous empêche de faire l’aventure avec Aloy accoutrée d’un déguisement loufoque.Idem pour les bâtiments. On peut les personnaliser pour faire du Cœur de la Mère par exemple, un véritable parc d'attractions ou un espace détente comme à la plage etc. Ici, on gère de A à Z la décoration du village au gré de notre imagination ou presque, en fonction de ce qui nous est proposé et de ce qu’on arrive à débloquer.Encore une fois, le système est très vite limité puisqu’au final, nous n’avons que ça à faire : remplir un stage pour gagner des tenons et des briques d’or et construire des bâtisses. Le panneau de doléances présent dans le village ajoute un peu de piment car il nous permet de compléter divers défis dans les missions afin d’obtenir plus de briques d’or. Cependant, ces défis manquent quelque peu de variété puisqu’il s’agit par exemple d’accomplir un stage avec telle tenue ou d’interagir avec une décoration en particulier etc.