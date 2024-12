Test de Arsène Lupin - Voleur un jour : Menez l’enquête !

Une adaptation multiple

Enquêtons !

Dans l’esprit de l’enquêteur…

Arsène Lupin - Voleur un jour nous plonge dans différentes enquêtes mettant en scène le gentleman cambrioleur. L’histoire joue sur la mise en abime entre les romans, le jeu et l’intrigue qui se trouve sous vos yeux. Arsène Lupin et Maurice Leblanc sont au coin du feu, discutant des différentes aventures que le premier a vécues et que le second a consignées dans ses livres. La caméra, placée derrière les fauteuils, garde l’anonymat sur les visages des deux hommes. Cela a son importance car Arsène Lupin est connu pour ses multiples déguisements et il sera assez souvent question de débusquer sa nouvelle apparence à travers les enquêtes que vous allez mener.Outre cet effet narratif très intéressant, cela permet aussi de jouer avec vous, lors des échecs aux phases d’enquête. A la place d’un game over, vous aurez donc accès à une petite conversation entre les deux hommes, évoquant le fait que non, ce n’est pas comme ça que toute cette histoire s’est déroulée. Souvenez-vous !Le jeu, quant à lui, est un mélange entre un point and click et un jeu d’enquête. En incarnant différents personnages, vous allez devoir faire les liens entre les éléments découverts, trouver des indices cachés, interroger les protagonistes de cette aventure et débusquer votre gentleman cambrioleur préféré.Après une courte phase de tutoriel sous la forme d’un cambriolage réussi avec brio, vous voilà plongé dans la première enquête. Sur un bâteau faisant la traversée de l’Atlantique, un télégramme a été reçu, faisant état de la présence d’Arsène Lupin à bord. Quelques indices vous mettent sur la voie, mais il faudra débusquer le cambrioleur pour tenter de réussir cette affaire… Mais en êtes-vous bien certain ? Est-ce que c’est réellement votre but ?En incarnant différents personnages au fur et à mesure de votre progression, vous allez vous interroger : devez-vous vraiment tenter de découvrir qui est Arsène Lupin ou votre quête est-elle vouée à l’échec pour lui permettre de s’enfuir ? Toute cette ambiguïté est aussi présente dans le jeu et particulièrement bien menée. Le scénario est efficace, bien mené, les interrogatoires jouent avec votre dextérité et votre sens du bon mot. Au point d’ailleurs de vous donner la parole lors de phases de conversations plutôt tendues, où il faudra trouver les bonnes phrases pour pousser votre interlocuteur à se dévoiler. Le game over n’est jamais loin, mais celui-ci n’est pas punitif, vous faisant juste refaire le dialogue pour trouver les bonnes phrases.Il existe d’ailleurs plusieurs mécaniques dans le jeu. La première consiste à explorer et à découvrir les indices. Cela se déroule à la façon d’un point and click classique. Vous déplacez votre personnage dans l’environnement, utilisez les gâchettes pour faire tourner la caméra à 90 degrés (vous ne pouvez pas la contrôler, juste la faire tourner selon plusieurs angles prédéfinis). A certains moments, la touche A apparaît à l’écran et vous permet d’accéder à un autre écran d’exploration. Ensuite, tout fonctionne comme un point and click classique, à trouver les points d’intérêts, les pointer et appuyer sur A pour avoir accès à un dialogue et à quelques réflexions du personnages.Une fois les indices récoltés, vous allez devoir faire des liens. Dans le carnet, accessible d’une touche, vous avez un grand nombre d’informations : les portraits des différents protagonistes, l’affaire qui vous occupe et une sorte de mind map regroupant les indices que vous avez trouvés. C’est là que vous allez agir pour tirer des conclusions !Pour faire des liens, vous allez devoir… relier les points. Oui c’est une évidence, mais le principe est intéressant : sur votre carnet, certains événements sont déjà reliés (parce que vous avez trouvé tel indice en discutant avec telle personne, ou en fouillant tel endroit par exemple). Mais vous allez devoir faire d’autres liens pour tirer des conclusions. Factuellement, c’est facile : vous vous placez sur un élément, appuyez sur A et allez vers l’autre point à relier et appuyez encore sur A.Le jeu dispose de plusieurs choses pour vous aider si vous en avez besoin. Déjà, vous pouvez voir le nombre de liens possibles à faire, ce qui peut vous éviter de chercher pendant 2h quand il n’y a rien à relier. Ensuite, au bout d’un certain nombre d'erreurs, le jeu vous met en surbrillance les deux points à relier, pour vous indiquer la solution et vous permettre d’avancer. Le plus difficile, dans ces liens, c’est de toujours penser que vous êtes dans la peau d’un personnage et que parfois, ce protagoniste ignore des choses que vous savez. Surtout dans le cas de l’enquête croisée du début, où vous allez incarner deux enquêteurs à la suite à deux moments différents et avec deux types d’indices et de conclusion.La réalisation du jeu est vraiment bonne : la direction artistique, tout en 3D, est bien gérée. Seule la gestion de la caméra est par moment contre-intuitive, la faute au fait qu’il n’y a que quatre angles malgré vos déplacements. Si certains contrôles peuvent paraître trop rigides, l’ensemble est plutôt bon et efficace : bien sûr, on regrette l’absence du tactile dans certaines phases, mais ce n’est pas insurmontable.