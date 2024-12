Test de Star Trek Legends, aventurez-vous dans le Nexus !

Enter the Nexus

Qu’est-ce que le Nexus tout d’abord ? Pour les non-connaisseurs, et pour faire simple, disons que c’est un espace hors du temps, bien pratique pour rassembler les personnages de différentes époques. Votre rôle dans le jeu est de piloter l’USS Artemis, vaisseau de la Fédération dont la mission est de retrouver les personnes qui ont été absorbées par le Nexus.







En tout cas, vous commencez avec Worf, officier de sécurité klingon de la série Next Generation, et le docteur McCoy de la série originale, en plus de Burnam. Ils vous permettent de commencer à explorer les premiers chapitres sans trop de souci. Ils seront les seuls personnages à dialoguer pendant le scénario, ce qui est un peu dommage mais assez logique.



Vous tombez tout d’abord sur Michael Burnam, un des personnages principaux de la série Discovery. Pour lui prêter main forte contre les Cardassiens, vous allez devoir invoquer d’autres personnages de l’univers à travers un système malheureusement bien connu : le gacha. En effet, à part les premiers personnages, vous allez devoir tirer aléatoirement les prochains. A l’heure où nous écrivons ce test, tous les personnages ne sont pas implémentés, loin de là, mais le studio en promet plus de 70, de différentes raretés.En tout cas, vous commencez avec Worf, officier de sécurité klingon de la série Next Generation, et le docteur McCoy de la série originale, en plus de Burnam. Ils vous permettent de commencer à explorer les premiers chapitres sans trop de souci. Ils seront les seuls personnages à dialoguer pendant le scénario, ce qui est un peu dommage mais assez logique.

Galerie images

Pas mal de possibilités pour affronter vos ennemis donc !



Beaucoup de fonctions





Il n’y a cependant pas que les missions principales pour vous occuper et votre écran est bientôt plein de boutons et de nouvelles fonctions une fois quelques niveaux passés. La première qui est débloquée, c’est la navette. Vous pouvez envoyer les personnages dont vous ne vous servez pas à travers la galaxie pour vous ramener objets et monnaie (ce qui est toujours un grand moment dans les jeux star trek, étant donné qu’il n’y a plus de système monétaire dans la Fédération, le capitalisme étant dépassé depuis longtemps). Cela a aussi l’excellent à-côté de leur faire gagner de l’expérience et donc des niveaux.

Pour plus de bonus en combat et de satisfaction visuelle, vous pouvez également affecter des personnages au pont de l’Artemis, ce qui ne vous empêche pas, contrairement à la navette, de les utiliser en mission.







L’arène vous demande d’être stratégique et de bien choisir vos combats car vous ne pouvez utiliser vos personnages qu’une seule fois.

Galerie images



A la frontière

Côté scénario justement, on ne part pas sur un grand fil rouge mais plutôt directement sur des petites histoires, à la manière des épisodes des séries. On va commencer par lutter contre l’ordinateur un peu trop autonome d’une base de StarFleet, en affrontant des Cardassiens présents sur la planète, pour poursuivre par une recherche du Capitaine Kirk lui-même, enlevé par des Romuliens.Les missions se font en plusieurs phases, dialogues, combat, récupération de ressources, mais aussi choix à faire ! Pendant les phases d’exploration, les personnages vous expliquent les possibilités dans la situation et à vous de décider ! A noter que certains choix demandent un pré-requis dans une discipline (commandement, sécurité, ingénierie,...), il vous faut donc composer votre équipe avec soin.Chaque personnage a donc une discipline selon son affectation, dont le score va augmenter au fur et à mesure. Son niveau va évoluer au fil des combats et exploration, ou plus rapidement avec du gel biomimétique. Il part aussi avec deux compétences de combat de base, plus deux à débloquer. Si vous l’invoquez en double, vous allez pouvoir augmenter son rang (à ne pas confondre avec la rareté du personnage). Il a également des emplacements d’objets à remplir et améliorer.Au niveau du combat, c’est assez simple. Il s’agit de tour par tour, vous choisissez une compétence et un ennemi à viser et paf ! On note que la sélection de l’ennemi est peu aisée et vous rippez plutôt deux fois qu’une. Il y a aussi pas mal de compétences de support : soin, augmentation/diminution de l’attaque ou de la défense, mais également du moral. Celui-ci vous permet de déclencher des actions bonus quand il est haut, et peut faire abandonner le combat à vos ennemis quand il est bas.Le mode survie propose des phases combat/choix de bonus/récompense assez intéressants pour gagner beaucoup de ressources facilement au début.Quant à la section Opération, il s’agit des évènements en cours, pour l’instant également du combat.Dans votre profil vous trouvez deux sections intéressantes, les succès à débloquer mais aussi les objectifs quotidiens à remplir.Évidemment, la salle de téléportation sert de lieu d’invocation pour vos nouveaux équipiers. Vous pouvez faire le choix d’invoquer “en vrac”, ou de choisir, pour un peu plus de monnaie d’invocation, un secteur précis avec ses propres personnages.Beaucoup de choses à faire donc, mais des questions face à ce genre de jeu. Côté personnages, on voit déjà plusieurs DLC avec des personnages exclusifs déjà disponibles sur le store, ce qui n’est jamais très bon signe. On espère au moins que les évènements qui seront proposés permettront de gagner des têtes connues.Avec l’expérience du jeu mobile Star Trek :Timelines, on a aussi quelques hésitations sur le futur du jeu : est-ce que le développement continuera ? Pendant combien de temps y aura-t-il des nouvelles missions ajoutées ? Cela se finira-t-il en une myriade d'événements sans réel nouveau contenu ? Est-ce qu’on pourra jouer à terme avec d’autres joueurs, notamment dans l’arène ? Bien que le jeu soit déjà sorti depuis avril 2021 sur Android Arcade, on a l’impression d’arriver sur un jeu tout neuf, notamment sur le nombre de personnages disponibles, et ce n’est pas forcément hyper réconfortant.Cela dit, on a quand même un jeu très complet entre les mains, pour un prix loin d’être élevé et les fans de la licence y trouvent largement leur compte. Et notre verdict : pas un pay-to-win, car les achats sont largement dispensables, les premiers personnages étant largement capables de vous emmener loin.On surveille donc la sortie prochaine et l’évolution future du jeu avec intérêt.