Hogwarts Legacy : sa mise à jour estivale apporte des nouvelles fonctionnalités inattendues

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Trailer de la Mise à Jour Estivale Officiel Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouvelles fonctionnalités

Mode Photo : capturez vos moments préférés avec le tout nouveau mode Photo, offrant de nombreuses options pour personnaliser vos clichés et immortaliser vos aventures à Poudlard. Réinitialisation des talents : une fonctionnalité qui devrait satisfaire plus d'un joueur car elle permet de réinitialiser ses talents. Cela offre une flexibilité accrue pour ajuster son style de jeu et expérimenter de nouvelles compétences. Contenu exclusif débloqué pour tous : la Quête de la Boutique Hantée de Pré-au-Lard est désormais disponible pour tous les joueurs, enrichissant l'expérience de jeu avec de nouvelles récompenses et des défis inédits quelle que soit sa console ou machine de prédilection.

Un peu de contexte sur Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games a dévoilé la mise à jour estivale pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, offrant aux joueurs de nouvelles fonctionnalités inattendues. Parmi les ajouts notables, on retrouve un mode Photo, permettant de capturer des moments magiques avec des options de personnalisation étendues.Découvrons tout cela en vidéo :Les joueurs peuvent également réinitialiser leurs talents, offrant plus de flexibilité dans leur progression. De plus, la mise à jour rend accessible la Quête de la Boutique Hantée de Pré-au-Lard, auparavant exclusive, sur toutes les plateformes, accompagnée de nouvelles récompenses.C'est par le biais d'un communiqué de presse que Warner Bros Games nous donne de plus amples détails sur les nouvelles fonctionnalités disponibles dans le cadre de cette mise à jour.Sorti initialement en février 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard plonge les joueurs dans l'univers magique de J.K. Rowling, les mettant dans la peau d'un étudiant de Poudlard. Le jeu a rapidement conquis les fans avec son monde ouvert riche en détails, ses quêtes captivantes et son respect fidèle du matériel source.Cependant, les fans de Nintendo Switch ont dû faire preuve de patience, car la sortie du jeu sur cette plateforme a été retardée jusqu'à novembre 2023. Cette version tardive a néanmoins bénéficié des ajustements et améliorations basés sur les retours des joueurs des autres plateformes, promettant une expérience optimisée pour les utilisateurs de la console hybride de Nintendo.Mais le jeu aura donc largement pris son temps pour sortir sur la console de Nintendo. Précisons que le portage de la version Switch a été réalisé par Shiver Entertainment, depuis racheté par Nintendo à Embracer Group , en difficulté financière.Source : Communiqué de presse