Neon Blood: nouveau trailer, présentation de Ruby Emerald et édition physique confirmée pour fin 2024

Meridiem vient de révéler un nouveau trailer pour le jeu Neon Blood, un RPG/Aventure graphique cyberpunk en 2.5D, développé par ChaoticBrain Studios. Ce trailer, présenté lors de divers événements digitaux du No-E3 2024, dont le Best Indie Games Summer Showcase et le Guerrilla Collective Showcase 2024, met en lumière le personnage de Ruby Emerald et offre un aperçu de l'univers narratif du jeu.L'éditeur profite de l'événement pour annoncer également la sortie de l'édition physique limitée et fixe la fenêtre de lancement au quatrième trimestre de 2024.Voici la bande-annonce de présentation diffusée aujourd'hui :Neon Blood se distingue par son esthétique 2.5D unique, combinant des sprites en pixel art 2D avec des environnements modélisés en 3D. Ce style visuel met en exergue le contraste entre les personnages en deux dimensions et les décors profonds, soulignant la différence entre la dystopique Blind City et la futuriste Bright City. Le jeu propose des énigmes variées, des combats au tour par tour classiques et des événements Quick Time précis.Pour les passionnés de versions physiques, Meridiem a annoncé la "Limited Edition" de Neon Blood, disponible pour PlayStation 5 et Nintendo Switch. Cette édition comprendra une couverture à texture métallique, un artbook, un guide imprimé de la ville et une bande-son téléchargeable.Si les fans peuvent déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam et PlayStation, ils pourront bientôt faire de même sur Nintendo Switch et Xbox.L'intrigue de Neon Blood se déroule en 2053, après la Troisième Guerre Mondiale, dans la macropolis Viridis, composée de deux villes : la luxuriante Bright City et la dystopique Blind City.Le joueur incarne Axel McCoin, un détective de Blind City qui, poussé par ses idéaux, se rebelle contre les injustices sociales et la séparation drastique entre les deux cités. Axel devient ainsi le symbole d'une révolution.Au fil de son aventure, Axel rencontrera des alliés puissants et des ennemis redoutables, tels que Ruby Emerald, déterminée à contrecarrer ses plans.Plongez dans un récit riche et captivant qui vous immerge dans les relations complexes et les réalités contrastées des deux villes de Viridis. Suivez le parcours d'Axel McCoin, un détective déterminé à renverser les injustices sociales et à révéler les vérités cachées de cet univers dystopique.Neon Blood se distingue par son mélange unique de sprites en pixel art 2D et d'environnements en 3D. Ce choix artistique accentue le contraste entre la cyberpunk et oppressante Blind City et la futuriste et luxuriante Bright City, offrant une expérience visuelle mémorable et immersive.Mettez à profit les compétences d'investigation d'Axel McCoin pour découvrir les secrets de Viridis. Chaque indice trouvé et chaque mystère résolu vous rapproche de la vérité et de la révolution qui ébranlera les fondations mêmes de cette société divisée. Utilisez vos talents pour naviguer dans cet univers complexe et faire face aux défis qui se dresseront sur votre chemin.Soyez prêts à plonger dans l'univers captivant de Neon Blood et à rejoindre la révolution qui s'annonce dès la fin 2024 !Source : Communiqué de presse