Völgarr the Viking II : le remake épique de Digital Eclipse arrive le 6 août 2024

Plongez dans l'univers brutal et captivant de Völgarr the Viking II développé par Digital Eclipse. Découvrez un gameplay action-plateforme ultra-difficile inspiré de Ghosts 'n Goblins et Rastan. Sortie le 6 août 2024 sur Switch notamment.



Digital Eclipse nous transporte dans un nouveau chapitre de la saga viking avec Völgarr the Viking II. Inspiré par les classiques Ghosts 'n Goblins et Rastan, ce jeu promet de repousser les limites des joueurs avec son action-plateforme ultra-difficile.



Attendu pour le 6 août 2024, ce jeu promet d'offrir une expérience d'action-plateforme ultra-difficile inspirée de classiques tels que Ghosts 'n Goblins et Rastan. Proposé sur Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Völgarr the Viking II vous plongera dans un monde mythologique riche et brutal où seuls les plus habiles pourront triompher



Voici la bande-annonce de révélation du jeu :

https://www.youtube.com/watch?v=W9Vch58Howw



Völgarr the Viking II est un jeu d'action-plateforme dans lequel on va devoir maîtriser des mouvements de saut, accroupissement, glissade et esquive avec une précision absolue pour survivre et vaincre les ennemis. Cette maîtrise nous permettra d'ailleurs d'accéder à des fins en fonction de notre performance.



Voici les nouveautés dévoilées par Digital Eclipse dans ce jeu :

- Mode pratique

- Points de contrôle

- Profils de sauvegarde

- Continues illimités



Points forts du feu :

Power-ups et Objets Magiques : des nouveaux bonus pour aider les joueurs.

Boss : une liste de boss impitoyables, idéaux pour des combats épiques.

Bande-son : une musique orchestrale épique pour accompagner les batailles.

Outils pour speedrunning : Chronomètre à l'écran et mode sans HUD.

Fins Multiples : six fins distinctes basées sur la performance du joueur, avec un niveau caché et un boss final secret pour les plus habiles.

Ambiance : explosion d'os et de sang, pagnes.

Mondes inspirés par la mythologie nordique : Des décors plus grands et plus riches que jamais.



Les modes modernes rendent le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs tout en maintenant un format hardcore pour les puristes. Entre les explosions d'os et de sang, les power-ups salvateurs, et les mondes riches en mythologie nordique, Völgarr the Viking II promet d'être une aventure inoubliable et brutale, le tout est maintenant de savoir si en courant aussi bien après les hardcore gamers que le grand public, le jeu sera en mesure de satisfaire les attentes des deux publics.



Réponse le 6 août 2024, date de sortie de Völgarr the Viking II sur Nintendo Switch et d'autres plateformes.



Source : communiqué de presse