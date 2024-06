Killing Time: Resurrected : un voyage rétro et horrifique s'annonce sur Nintendo Switch

Killing Time: Resurrected Announcement Trailer | Nightdive Studios Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des améliorations pour ce presque 30e anniversaire

Points Forts du Jeu

Nightdive Studios et Ziggurat Interactive ravivent l'horreur et la comédie du jeu culte de 1995 avec Killing Time: Resurrected. Ce remaster HD, attendu "prochainement", fera son apparition sur Nintendo Switch ainsi que sur d'autres consoles et PC.Voici la bande annonce de révélation de ce jeu :Killing Time: Resurrected plonge les joueurs dans une atmosphère unique mélangeant comédie et horreur. Originalement sorti en 1995, ce jeu était apprécié pour son humour noir et ses mécaniques d'action, d'aventure, de mystère et de puzzle.Le remaster propose des graphismes haute résolution, tirés des artworks et sprites d'origine des versions 3DO et PC. Les textures seront améliorées, et le gameplay se voudra plus fluide et réactif.L'ambiance de terreur est omniprésente, offrant des frayeurs constantes aux amateurs de chaos en vue subjective. Les histoires de fantômes, via des apparitions vidéo-réelles, fournissent des indices sur les événements passés dans le manoir maudit.Les graphismes permettront une vue à 360 degrés avec des détails minutieux des environnements. La musique originale sera conservée, renforçant l'ambiance effrayante. Le gameplay continuera sans temps de chargement entre les zones, pour une immersion totale.Source : Communiqué de presse