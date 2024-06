Cinq jeux Mega Man débarquent sur la console virtuelle GB pour les abonnés Nintendo Switch Online

Game Boy - June 2024 Game Updates - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un ajout attendu et bienvenu

Les scénarios des cinq jeux Mega Man

Mega Man: Dr. Wily’s Revenge : Mega Man doit affronter le Dr. Wily qui est de retour avec une armée de robots destructeurs. Le but est de défaire les robots maîtres pour atteindre et vaincre Wily. Mega Man II : Le Dr. Wily a encore une fois conçu une série de robots pour dominer le monde. Mega Man doit naviguer à travers de nouveaux niveaux et vaincre ces ennemis pour sauver la planète. Mega Man III : Le Dr. Wily fait équipe avec un nouvel antagoniste, Dr. Wily. Ensemble, ils créent une nouvelle menace robotique, et Mega Man doit les arrêter avant qu'ils ne prennent le contrôle. Mega Man IV : Dans ce chapitre, le Dr. Cossack, un nouveau scientifique maléfique, utilise ses propres robots pour semer le chaos. Mega Man doit les affronter pour découvrir la vérité derrière cette nouvelle menace. Mega Man V : Le dernier opus voit le Dr. Wily kidnapper le monde entier en utilisant des robots inspirés des planètes du système solaire. Mega Man doit les combattre pour sauver l'humanité et arrêter le Dr. Wily une fois pour toutes.

Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent profiter de Mega Man: Dr. Wily’s Revenge, Mega Man II, Mega Man III, Mega Man IV et Mega Man V. Et c'est bien sûr en vidéo que Nintendo of America nous partage l'arrivée de ces cinq classiques de la Game Boy :La rumeur circulait depuis hier concernant l'arrivée de ces titres emblématiques, et elle est désormais confirmée. Ces jeux, initialement sortis entre 1991 et 1993, sont maintenant disponibles pour tous les abonnés du service.Pour accéder à ces jeux, il suffit de mettre à jour l'application Game Boy sur la Nintendo Switch et d'en découvrir les titres au menu principal du service.Ces cinq ajouts viennent enrichir le catalogue de la console virtuelle Game Boy, permettant aux fans de Mega Man de revivre des moments forts de la série sur la plus portable des consoles de salon.Que vous soyez un vétéran de la série en quête de nostalgie ou un nouveau venu désireux de découvrir comment la série a gagné ses lettre de noblesse et qui aurait manqué la resortie de ces jeux sur la console virtuelle Nintendo 3DS, chacun de ces jeux offre une chance unique de plonger dans l'histoire de l'un des héros les plus reconnus du jeu vidéo.Et vous, lequel de ces jeux essaierez-vous en premier ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous !Source : YouTube