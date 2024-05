Nintendo rachète le studio Shiver Entertainment à Embracer Group

Shiver est une société de développement de jeux vidéo qui développe des logiciels pour de multiples plateformes, dont la Nintendo Switch. Depuis sa création en 2012, Shiver s'est associée à des éditeurs et des développeurs par le biais de commissions pour des développements de titres à grande échelle, et a récemment travaillé sur le portage et le développement de titres logiciels tels que Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1.

Nintendo acquerra 100 % des actions en circulation de Shiver et en fera une filiale à part entière. En accueillant l'équipe de développement expérimentée et accomplie de Shiver, Nintendo vise à s'assurer des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de titres logiciels. À l'avenir, même après son intégration au groupe Nintendo, l'objectif de Shiver restera le même : poursuivre les commissions de portage et de développement de logiciels pour de multiples plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Fondé en 2012, le studio s'est fait une certaine réputation dans les portages de jeux sur différentes plateformes, et c'est justement ce qui a retenu l'attention de Nintendo dans ce nouvel investissement, assez rare de la part de Big N pour être souligné.Shiver Entertainment avait ainsi réalisé les portages des jeux Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1, deux jeux à la qualité très... diverses lors de leurs sorties respectives sur Nintendo Switch, on se souvient notamment de cette actualité concernant la qualité de MK1 sur Switch Voici la description que Nintendo fait de Shiver pour justifier son acquisition :Comment se réalisera la transaction entre Embracer Group, le propriétaire actuel de l'entreprise, et Nintendo ? Big N nous en dit plus, en précisant par ailleurs le rôle qui sera celui de Shiver au sein de la petite galaxie de sociétés de développement détenues par Nintendo :Pour Nintendo, c'est un investissement raisonnable qui aura un impact très limité sur les résultats 2024-2025.Shiver Entertainment a été fondé le 11 décembre 20212 par un ancien d'Electronic Arts, John Schappert, et Jason Andersen. D'après NintendoLife, ces deux associés avaient précédemment fondé le studio Tiburon Entertainment qui par la suite avait été racheté par EA pour devenir EA Orlando.Cette info nous intéresse dans la mesure où ces nouvelles ressources vont pouvoir accompagner Nintendo dans le portage de jeux sur sa, plutôt ses consoles, tout en précisant que la société devrait continuer à faire du portage multi-plateformes, histoire de préserver son business existant et s'appuyer sur sa réputation.Nintendo va pouvoir s'appuyer sur une équipe réputée capable de travailler sur l'adaptation de projets pour différentes plateformes, et on peut imaginer que Nintendo sera très intéressé par ce savoir-faire pour porter certains jeux sur la prochaine génération de consoles, dont on ignore toujours la date de sortie.Pour Embracer, c'est une vente de plus après plusieurs mois très compliqués pour le groupe, et pour Nintendo, c'est la dernière acquisition en date après l'acquisition de Dynamo Pictures en 2022 renommé ensuite Nintendo Pictures.Source : Nintendo et NintendoLife