Mortal Kombat 1 est disponible : une version Switch sous le feu des critiques

Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch parvient à livrer les modes Histoire et Tours de ce superbe jeu dans un état jouable, mais seulement si vous avez beaucoup de patience. Il y a des problèmes de fréquence d'images, de grosses baisses de résolution, des problèmes de contrôle et de timing liés aux baisses de performances, du contenu manquant, des bugs qui cassent le jeu dans le mode Invasion, de longs temps de chargement et des menus qui ne réagissent pas.

Notre inquiétude quant à la tenue du jeu sur la Switch est indéniable. Il s'agit d'une étape importante par rapport à Mortal Kombat 11 en termes de visuels, de présentation et de profondeur, et comme le jeu précédent a déjà fait de gros compromis sur la plateforme de Nintendo, nous nous demandons à quel point les coupes visuelles devront être drastiques sur la Switch pour que le jeu fonctionne à un rythme régulier.

Mortal Kombat 1 | Switch - Steam Deck - Xbox Series S - PS5 | Graphics Comparison

Mortal Kombat 1 | Switch Models & Animations Comparison | Switch vs Xbox Series X

Pour garantir la meilleure expérience possible aux joueurs Switch au lancement, seule l'introduction d'Invasions sera disponible. L'ensemble du contenu de la saison 1 d'Invasions sera disponible sur Switch dans quelques semaines. Nous nous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer aux joueurs Switch et nous nous efforçons d'effectuer cette mise à jour le plus rapidement possible.

(Mortal Kombat 1 sur Switch aura) absolument une mise à jour et un certain nombre de problèmes qui avaient été soulevés seront absolument résolus. Il aurait été idéal pour nous de sortir la version que nous voulions de tout coeur. Mais tout ce qui pose problème est sur notre liste et sera corrigé. [...] Ce sera pris en charge, comme nous l'avons fait pour Mortal Kombat 11. Tout ce que nous considérons comme inacceptable sera résolu".

Développé par NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 a ce nom car il s'agit d'un reboot de la saga qui nous propose de retrouver l'ensemble des personnages de la franchise comme on ne les a jamais vus dans une nouvelle version de l'univers MK pensée par Fire God Liu Kang. La promesse est belle, car Mortal Kombat est une licence de jeux de combat appréciée des joueurs.On pouvait se réjouir de retrouver le jeu sur Switch, avec toutefois une énorme interrogation jusqu'à cette semaine au sujet de la capacité de la console à faire tourner un jeu aussi beau. Pensez donc : 5/5 chez Videogamechronicle.com, 9/10 su CG Magazine, 4/5 chez VG247... Bref, les versions testées sur d'autres supports ont enchanté les testeurs. Mais les tests de la version Switch sont rares, NintendoLife.com est un des rares médias à avoir pu proposer un test de la version, dans la douleur :Une conclusion en phase avec les craintes du site qui avait exprimé ses doutes dans sa preview de juin dernier :Une conclusion vraiment sans équivoque corroborée par les premiers retours clients de joueurs qui ont payé pour une telle expérience : Gamereactor.eu souligne que la version Switch coûte aussi cher que les versions XBox ou PS5 pour une expérience incomparable. C'est pourtant bien l'exercice auquel se sont livrés de nombreux joueurs : comparer les captures PS5 et les captures Switch, avec à la clé des différences si importantes qu'elles semblent difficiles à accepter sur la console de Nintendo.Au delà de ces captures, d'autres sites ont proposé des séquences de gameplay pour mieux apprécier les différences graphiques entre les versions. La séquence ci-dessous nous permet d'apprendre que la version Switch tourne en 900p et en 60fps en mode docké et en 720p en mode portable avec toutefois une subtilité qui est qu'en cas de résolution dynamique la résolution peut tomber à 640p en mode dockeé et à 480p en mode portable :Le cadre est posé : les joueurs sont furieux, mais ils ne sont pas encore au bout de leurs surprises puisque l'on découvre à la sortie du jeu que le mode "Invasion" ne dispose que de son introduction, et non de l'expérience complète bien disponible sur toutes les autres machines. Warner Bros. Games s'excuse de la situation et promet sur sa page support que tout va bientôt rentrer dans l'ordre :Comme le planning des saisons est supposé tourner sur 6 semaines, on peut donc espérer un correctif bientôt. Et c'est d'ailleurs la promesse du co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, qui confirme à bbc.com que des résolutions de bugs sont en cours de développement pour améliorer l'expérience des joueurs sur Switch :Difficile semaine pour la Warner avec la sortie de Mortal Kombat 1 sur Switch. Vu le nombre de problèmes rapportés, les bugs graphiques et de résolution remontés, la tâche sera ardue pour les développeurs auxquels on ne peut que souhaiter bien du courage.Non sans penser aux joueurs qui ont privilégié la console de Nintendo, au prix fort, pour une expérience encore nettement dégradée par rapport aux consoles concurrentes. La puissance de la machine oblige certes à des compromis, et on espère que les correctifs promis amélioreront bientôt l'expérience de jeu. En attendant, peut-être faut-il tout simplement attendre avant de craquer pour la version Switch, la console a tant de jeux plus aboutis techniquement à nous offrir !Sources : Gamereactor.eu