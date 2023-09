La Plante Piranha arrive dans LEGO Super Mario le 6 novembre 2023

LEGO a annoncé une nouvelle extension pour sa gamme LEGO Super Mario. Il s'agit de la Plante Piranha ! Cette nouvelle addition, qui devrait réjouir les afficionados de LEGO X Super Mario, sera disponible à partir du 6 novembre 2023.Ce nouveau set LEGO comprend non seulement la Plante Piranha emblématique, mais aussi deux pièces d'or comme en témoignent certaines des photos proposées par LEGO.Données techniques de ce nouveau set :- Set n°71426- Nom officiel : Plante Piranha Super Mario- Dimensions : 23 cm de haut, 11 cm de large 17 cm de profondeur- Nombre de pièces LEGO : 540- Prix public constaté (site LEGO) : 64,99€Ce n'est pas la première fois que LEGO et Nintendo collaborent pour élargir cette gamme. Nous avons déjà vu des sets incluant des éléments indissociables de Nintendo comme Bowser, le bloc point d'interrogation ou encore la NES. Ce nouveau set s'inscrit donc dans une collaboration efficace entre les deux marques main dans la main depuis le printemps 2020.Pour ceux qui se demandent comment intégrer cette Plante Piranha dans leur univers LEGO Super Mario, sachez que le set est conçu pour être compatible avec les autres sets de la gamme. Vous pourrez donc facilement ajouter cette nouvelle menace végétale à vos constructions existantes... toutes proportions gardées, évidemment puisque cette plante mesure 23 cm de haut pour 11 cm de large et 17 de profondeur.Envie de précommander ce nouveau set LEGO X Super Mario ? Rendez-vous sur LEGO.com , ou chez un revendeur agréé à partir du 6 novembre 2023.Sources : Twitter et site officiel Lego.