Nintendo Live en 2023 à Hong Kong et Taipei puis en janvier 2024 à Tokyo

Nintendo continue son programme de rencontre avec ses consommateurs avec l'annonce de deux événements Nintendo Live 2023 faisant suite à Nintendo Live Seattle organisé début septembre. Les deux prochaines dates se dérouleront en Asie, plus précisément à Hong Kong et à Taipei. Une occasion en or pour les fans de la région de se rassembler et de plonger dans l'univers Nintendo.L'événement à Taipei aura lieu les 11 et 12 novembre 2023, suivi de près par celui de Hong Kong les 25 et 26 novembre 2023. Et pour ceux qui se demandent si 2024 verra de nouveaux événements Nintendo Live, qu'ils se rassurent : Tokyo accueillera Nintendo Live 2024 les 20 et 21 janvier 2024.Bien que les détails sur les activités et les jeux présentés soient encore à venir, le public peut s'attendre à participer à des tournois, découvrir des démos de jeux, et assister à des concerts autour de Splatoon et Super Mario.Le timing de ces événements est intéressant, surtout avec la sortie en fin d'année de plusieurs jeux Nintendo attendus comme Super Mario Wonder. Cela pourrait être l'occasion pour les fans de mettre la main sur des niveaux du jeu pour la première fois (même si les jeux sortent le 20 octobre, nul doute que bon nombre de joueurs devront patienter jusqu'à Noël) ou de participer à des tournois autour des jeux phares de la console comme Smash Bros ou Mario Kart 8 Deluxe.Les billets pour ces événements seront disponibles en ligne, mais les détails sur la billetterie ne sont pas encore connus. Il est donc recommandé de rester vigilant pour ne pas manquer cette occasion unique, surtout si vous avez la chance d'être dans ces villes lors des dates annoncées.Ceci étant dit, on aimerait bien que Nintendo of Europe ait la possibilité de donner rendez-vous à ses fans dans un rendez-vous exclusif comme ce Nintendo Live, même si de ce côté-ci du globe nous avons la chance d'avoir de grands salons consacrés aux jeux vidéo comme la Gamescom ou en France Japan Expo et Paris Games Week.Source : Nintendo (japonais), GoNintendo