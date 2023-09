Mise à jour de Pikmin 1+2 : un timing parfait pour la sortie physique

Traduction des notes de version officielles

Mises à jour générales pour Pikmin 1

Le néerlandais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel ont été ajoutés aux langues prises en charge.

Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Mises à jour générales pour Pikmin 2

Le néerlandais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel ont été ajoutés aux langues prises en charge.

Correction d'un problème en mode Défi où le jeu plantait lorsque le joueur ouvrait l'écran radar alors qu'il restait exactement dix secondes.

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.

Alors que la compilation Pikmin 1+2 s'apprête à débarquer en version physique ce 22 septembre, une mise à jour vient d'être déployée pour améliorer l'expérience de jeu. Une coïncidence heureuse qui tombe à pic pour ceux qui attendent de mettre la main sur cette version boîte.Le point le plus notable de cette mise à jour est le correctif apporté au mode Challenge. Un bug assez spécifique faisait planter le jeu lorsque le joueur ouvrait l'écran radar avec exactement dix secondes restantes. Ce problème est désormais résolu. Par ailleurs, la mise à jour inclut également le très vague "Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu", une formulation qui laisse place à toutes les interprétations.Cette mise à jour tombe à point nommé, surtout pour ceux qui attendent avec impatience la version physique de Pikmin 1+2 qui sort ce vendredi 22 septembre 2023.Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'univers de Pikmin, nous vous invitons à consulter nos articles précédents. Plongez dans les coulisses de la création de Pikmin avec notre grand dossier spécial mis en ligne hier, ou découvrez les pensées des développeurs dans ces Paroles de développeurs ici et là