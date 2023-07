Au coeur de Pikmin 4 avec la 2e partie de Les développeurs ont la parole

Dans cette seconde partie de l'interview, les développeurs de Pikmin 4 ont partagé des détails passionnants sur le développement du jeu. Ils ont discuté des défis qu'ils ont dû relever, des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont introduites et de la manière dont ils ont travaillé pour améliorer l'expérience de jeu. Hier, Nintendo nous a proposé une immersion dans les souvenirs de développement des premiers jeux L'entretien commence avec l'évocation d'un tic des développeurs dès que Miyamoto ouvre la bouche qui en dit long sur son influence sur l'équipe de développement. Miyamoto, connu pour son attention aux détails et sa passion pour renverser les tables à thé , a fait une remarque sur les effets sonores du jeu lors d'une réunion. Il a suggéré que les sons des Pikmin pourraient être améliorés pour rendre leur comportement plus réaliste et immersif.Cette simple remarque a eu un impact profond sur l'équipe de développement, qui a immédiatement commencé à travailler sur l'amélioration des effets sonores. Cet incident illustre parfaitement l'impact que peut avoir une seule déclaration de Miyamoto sur le développement du jeu. Il souligne également l'engagement de l'équipe à créer la meilleure expérience de jeu possible, en prenant en compte chaque détail, aussi petit soit-il.L'équipe a commencé par parler des défis qu'ils ont rencontrés lors du développement de Pikmin 4. Ils ont mentionné que l'équilibrage du jeu était l'un des plus grands challenges auquel ils ont du faire face, car ils voulaient s'assurer que le jeu était à la fois amusant et stimulant pour les joueurs de tous niveaux. Ils ont également parlé de la difficulté de créer des environnements détaillés et immersifs qui correspondent à l'échelle des personnages de Pikmin.Ensuite, les développeurs ont parlé des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont introduites dans Pikmin 4. Ils ont mentionné l'introduction de nouvelles espèces de Pikmin, chacune avec ses propres capacités uniques. Ils ont également discuté de l'ajout de nouvelles mécaniques de jeu, comme la possibilité pour les joueurs de contrôler plusieurs groupes de Pikmin en même temps.L'un des ajouts les plus remarquables à Pikmin 4 est sans aucun doute Otchin, le chien de l'espace. Ce compagnon canin apporte une nouvelle dimension à l'exploration et à la stratégie du jeu. Otchin peut aider les joueurs à découvrir des zones cachées, à déterrer des objets précieux et à distraire les ennemis. Son flair infaillible et sa loyauté indéfectible font de lui un allié précieux dans la quête pour la survie sur cette planète inconnue.L'équipe de développement a travaillé dur pour donner vie à Otchin, en s'assurant que son comportement et ses interactions avec l'environnement et les Pikmin sont aussi réalistes et engageants que possible. Le résultat est un personnage attachant et utile qui ajoute une profondeur supplémentaire à l'expérience de jeu de Pikmin 4.A lire aussi : notre grand dossier sur Pikmin 4 Enfin, les développeurs ont parlé de la manière dont ils ont travaillé pour améliorer l'expérience de jeu dans Pikmin 4. Ils ont mentionné qu'ils ont travaillé pour rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, tout en offrant suffisamment de profondeur pour satisfaire les fans de longue date. Ils ont également parlé de leur travail pour améliorer l'IA des Pikmin, afin de rendre leur comportement plus réaliste et prévisible.A l'instar de la première partie publiée hier, cette seconde partie de l'interview offre un aperçu vraiment fascinant du processus de développement de Pikmin 4. Il est clair que l'équipe de développement a mis beaucoup de passion et d'efforts pour créer une expérience de jeu qui soit à la fois amusante et stimulante, et cela se retrouve dans notre test disponible à la lecture depuis peu.A lire aussi : le scénario de la saga de Pikmin à Pikmin 3 Deluxe Source : Nintendo