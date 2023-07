Les fans de Pikmin 4 à l'assaut de Times Square avec une campagne de publicité sauvage

Pikmin Times Square Takeover 19/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est une véritable démonstration de passion que les fans de Pikmin 4 ont offerte à Nintendo via une action en cours sur les fameux billboards de Times Square, l'un des lieux les plus célèbres du monde et véritable épicentre de la publicité. Pendant une semaine entière, ils ont investi un panneau d'affichage spécial pour diffuser des spots de 15 secondes concernant Pikmin, dans le but de faire connaître le nouveau Pikmin 4 qui sort sur Nintendo Switch ce 21 juillet 2023.Il s'avère que Times Square dispose d'un panneau d'affichage qui donne à quiconque la possibilité de faire de la publicité pour ce qu'il souhaite. Les annonces doivent être approuvées par la société qui possède le panneau, mais si votre annonce est validée, vous pouvez débourser 40 $ et faire de la publicité pour ce que vous voulez pendant 15 secondes.Des fans de Pikmin se sont rassemblés pour bombarder ce panneau spécial avec des clips et des infos liées à Pikmin. D'Olimar qui twerke à des Pikmin à l'air maléfique, le panneau a été une déclaration d'amour non-stop à Pikmin pendant environ une semaine, tout cela dans le but de sensibiliser le public à la sortie de Pikmin 4 A lire aussi : nos impressions sur Pikmin 4 Nintendo n'a rien à voir avec cette campagne de publicité sauvage mais légale puisqu'affichée sur les billboards de Time Square, mais on peut parier que quelqu'un au sein de l'entreprise est plutôt heureux de voir les fans de Pikmin promouvoir Pikmin 4 à leur place. Espérons que cette tactique fonctionne et que Pikmin 4 connaisse un lancement plus important que n'importe quel autre jeu Pikmin auparavant !Source : GoNintendo