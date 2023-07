[Rumeur] Metroid Prime 2 Remastered et une surprise Zelda pour cette année ?

Metroid Prime 2 Remastered arrive probablement assez bientôt, ça se passe. C'est probablement en train de se passer relativement bientôt. ... Ça va être principalement ce que les gens veulent, non ? Il va avoir les contrôles modernes et il va être en HD et des choses comme ça, mais il ne va pas recevoir l'amour et les soins que Metroid Prime a reçus, non.

Cette prochaine phrase, j'ai peur de la dire donc je ne vais peut-être pas réellement la dire. Écoutez... Je ne sais pas ce que cela signifie, je vais vous dire ce qu'on m'a dit et si vous prenez cela et que vous le transformez en autre chose, c'est à vous. Ok, c'est à vous. Quelque chose non lié à Tears of the Kingdom se passe avec Zelda plus tard cette année.

Selon Jeff Grubb de Giant Bomb, nous pourrions voir Metroid Prime 2 Remastered arriver "relativement bientôt", et quelque chose d'autre se prépare pour Zelda avant la fin de l'année. Vous pourrez retrouver ces propos dans le dernier podcast disponible à l'écoute sur YouTube ci-dessous :https://www.youtube.com/watch?v=RE8NbK9ldiQGrubb a déclaré :Quant à Zelda, Grubb a indiqué que ce qui est en préparation n'est pas lié à Tears of the Kingdom - bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit d'un jeu (les films et les produits dérivés importants comme LEGO pourraient compter).Il a dit :Qu'est-ce que Nintendo pourrait avoir en réserve pour Zelda en 2023 ? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires. S'il ne s'agit pas d'une info concernant Tears of the Kingdom, peut-il s'agir d'un autre projet connexe comme un set Lego ou une série, voire l'annonce d'un film Zelda ? Ah bah voilà qu'on alimente le moulin de la rumeur à l'insu de notre plein gré !Une chose est sûre : pour votre dévoué, difficile de trancher entre une illustration Zelda ou une illustration Metroid pour accompagner les visuels de cette rumeur. Alors pour le plaisir, voici un artwork de Metroid Prime Remastered, parce que le remake du jeu était absolument réussi :Source : NintendoEverything