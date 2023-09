Mario Kart 8 Deluxe : le Japon s'offre une cartouche avec le jeu de base et le Pass de circuits additionnels inclus

Ceci est un pack contenant le logiciel Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe et le contenu additionnel "Pass de circuits additionnels" dans une cartouche de jeu. Vous devrez télécharger des données supplémentaires (gratuitement) pour jouer à la 6e vague du "Pass de circuits additionnels".

Mario Kart 8 Deluxe + DLC (Switch physical) is up for preorder on Amazon JPN. All DLC is on cart except for the 6th wave (additional download)



Game: https://t.co/xGBYOjSrhP

Game + plush/keychain https://t.co/NjT3GTTQpL #ad pic.twitter.com/Kp5YqXS2xb — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Mario Kart 8 Deluxe continue de truster les top des ventes sur Nintendo Switch au Japon comme ailleurs, avec plus de 55 millions d'unités écoulées depuis son lancement. Un succès qui ne se dément pas, d'autant plus que Nintendo continue de proposer des bundles Switch incluant ce titre phare.Cependant, une nouveauté intéressante pointe le bout de son nez pour les fans japonais. En effet, à partir du 6 octobre 2023, Nintendo lancera au Japon une version physique de Mario Kart 8 Deluxe qui inclura non seulement le jeu de base, mais aussi les cinq premières vagues du Booster Course Pass. Le tout pour le prix de 60€ environ hors taxes.Une offre plutôt alléchante pour ceux (ils sont rares vu le succès du jeu !) qui n'ont pas encore mis la main sur ce titre incontournable. Un tournant même, car on peut en somme considérer ce pack comme l'édition ultime de ce Mario Kart 8 Deluxe qui décidément aura su accompagner la vie de la Switch depuis son lancement (ou presque, le jeu étant sorti le 28 avril 2017, 7 semaines après la sortie de la console). Vous connaissiez les GOTY, Nintendo innove en quelque sorte avec un GOTD, Game of the Decade, incluant le jeu initial et son long passe de circuits additionnels.La sixième et dernière vague du Booster Course Pass n'est pas incluse dans ce pack japonais. Les acheteurs de cette version physique pourront cependant se procurer ce dernier volet séparément. La description sur Amazon précise :En comparaison, l'offre physique proposée en Occident (du moins dans certaines régions) ne contient qu'un code de téléchargement pour le DLC, sans le jeu de base ni de cartouche pour la Switch. Cependant, et on aime bien l'idée, quelques goodies comme des autocollants et des pin's sont inclus. Pour rappel, en France, la version physique propose ce code de téléchargement avec les goodies, comme nous l'avions mentionné dans notre article dédié paru dans la foulée du Nintendo Direct.Au Japon, Nintendo offrira des goodies :On ignore si Nintendo envisage de proposer une telle offre en dehors du Japon à l'avenir. Cela nous semble naturel, mais on aurait pensé que Nintendo attendrait que le DLC soit complètement disponible avec sa 6e vague pour mettre en vente cette référence du jeu en édition complète.En termes de calendrier, le choix de Nintendo, au Japon, s'explique : ce sera le dernier Noël pour espérer vendre des centaines de milliers d'exemplaires de Mario Kart au Japon, car la fin de l'année 2024, selon nos boules de cristal, devrait faire la part belle à une nouvelle génération de console Nintendo !Sources : NintendoLife