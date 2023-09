Mario Kart 8 Deluxe dévoile la 6e et ultime vague du DLC Pass Circuits Additionnels à paraître cet hiver

Des circuits et personnages emblématiques font leur retour

La nostalgie sera au rendez-vous avec le retour du Circuit Daisy, initialement présent dans Mario Kart Wii. Il nous tarde de connaître les autres circuits qui seront choisis par Nintendo pour compléter les deux dernières coupes clôturant ce DLC.Ce n'est pas tout ! Quatre personnages emblématiques reprennent le volant : Diddy Kong, que l'on a pu voir dans Mario Kart: Double Dash!!, Funky Kong venu de Mario Kart Wii, ainsi que Pauline et Peachette, récemment apparues dans Mario Kart Tour, rejoignent la course.Cette sixième vague est prévue pour cet hiver sur Nintendo Switch. Les détenteurs de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront profiter de ce contenu sans frais supplémentaires. Pour les autres, le Pass circuits additionnels reste disponible à l'achat séparément.Le 6 octobre marquera une date importante pour les aficionados de Mario Kart. En effet, une version physique du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera mise en vente, accompagnée de bonus exclusifs.Ces goodies, qui raviront les collectionneurs comme votre dévoué qui a lu le mot "pin's", permettront de recevoir un lot de 4 pin's Mario Kart, 5 cartes illustrées et des autocollants du jeu. Notons que c'est un code de téléchargement qui attendra les joueurs dans le pack, mais l'attention du goodies est toutefois appréciable !Pour rappel, les précédentes vagues ont été déployées respectivement le 12 juillet 2023 pour la cinquième et le 9 mars 2023 pour la quatrième . Cette dernière vague promet de clôturer en beauté cette série de contenus additionnels... en attendant le prochain Mario Kart, un jour, sur une nouvelle machine !