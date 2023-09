Luigi’s Mansion 2 HD : de nouvelles images de la chasse aux fantômes en haute définition sur Switch

Luigi's Mansion 2 HD arrive l'été prochain ! (Nintendo Switch) 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette version remastérisée promet une aventure encore plus immersive et effrayante, où chaque recoin des manoirs recèle des mystères et des esprits malicieux. Voici pour commencer la bande-annonce diffusée par Nintendo lors de ce Nintendo Direct :Dans Luigi’s Mansion 2 HD, Luigi reprend du service pour explorer divers manoirs hantés. La Vallée des ombres, lieu central du jeu, regorge de lieux aussi glaçants qu'énigmatiques. Que ce soit un laboratoire botanique laissé à l'abandon, une fabrique d'horloges en ruine ou une mine gelée, chaque environnement a été retravaillé pour offrir des graphismes en haute définition, rendant l'expérience encore plus immersive.Face à ces esprits espiègles, Luigi ne sera pas démuni. Grâce au Spectroflash, il pourra étourdir les fantômes les plus récalcitrants. Son Ectoblast, quant à lui, sera indispensable pour aspirer ces créatures de l'au-delà et interagir avec les éléments du décor.Si la chasse aux fantômes peut parfois être solitaire, Luigi’s Mansion 2 HD propose également des modes multijoueurs. En ligne ou en local, formez une équipe pour affronter les défis de la Tour Hantée ou pour capturer ensemble les fantômes les plus insaisissables.Luigi’s Mansion 2 HD pourrait bien s'annoncer comme un des titres incontournables de l'été 2024 pour tous les fans de la franchise et les amateurs de gentils frissons.