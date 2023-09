Mario vs. Donkey Kong : un jeu emblématique de la GBA revient sur Switch

Mario vs. Donkey Kong arrive le 16 février 2024 sur Nintendo Switch 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La nostalgie est à l'honneur avec le retour de Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch. Pour ceux qui se souviennent, ce titre avait marqué les esprits lors de sa sortie sur Game Boy Advance, tant par son gameplay ingénieux que par la rivalité emblématique entre Mario et Donkey Kong. Aujourd'hui, cette querelle est ravivée avec une version remasterisée et enrichie du jeu dévoilée lors du Nintendo Direct du 14 septembre 2023.L'histoire est simple mais efficace : Donkey Kong a décidé de s'emparer de tous les jouets mini-Mario, et notre plombier moustachu n'a d'autre choix que de partir à sa poursuite pour les récupérer. Chaque niveau propose des énigmes et des défis qui mettront à l'épreuve votre logique et votre dextérité. Les sauts périlleux, les sauts sur les mains et la recherche de clés seront au cœur de votre aventure pour sauver les jouets mini-Mario.L'une des nouveautés dévoilées pour cette version Switch est la possibilité de jouer à deux en coopération locale. Une fonctionnalité qui promet de renouveler l'expérience de jeu et d'ajouter une dimension stratégique supplémentaire.Lors de sa sortie sur Game Boy Advance, Mario vs. Donkey Kong avait été salué par la critique pour son gameplay innovant et ses graphismes soignés. Le titre avait également rencontré un franc succès commercial, renforçant ainsi la réputation de la franchise.Avec cette version remasterisée, Nintendo espère sans doute séduire à nouveau les fans de la première heure tout en attirant une nouvelle génération de joueurs.Préparez-vous à retrouver Mario et Donkey Kong dans leur duel épique le 16 février 2024. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le Nintendo eShop.