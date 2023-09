Super Mario RPG précise de nouvelles fonctionnalités en combat

Super Mario RPG - Nouvelles fonctionnalités en combat (Nintendo Switch) 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 14/09/2023















Des boss revisités pour plus de challenge

Galerie images 14/09/2023









Le classique de la Super NES, Super Mario RPG, s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch, et il n'a jamais été aussi séduisant avec des graphismes retravaillés et des fonctionnalités inédites ! Préparez-vous à redécouvrir cette aventure épique où Mario et Bowser, dans un retournement de situation inattendu, s'allient pour affronter une menace commune.L'une des particularités de Super Mario RPG réside dans son système de combat. En appuyant sur les boutons au bon moment, les joueurs peuvent réaliser des actions coordonnées pour maximiser les dégâts infligés ou minimiser ceux reçus. Avec un timing impeccable, une attaque peut même toucher tous les adversaires en un seul coup.C'est ce que nous présente la bande-annonce diffusée par Nintendo lors du Nintendo Direct de ce 14 septembre 2023 :De plus, réussir ces actions coordonnées remplit une jauge spéciale qui, une fois pleine, déclenche une puissante action en trio. Chaque combinaison de personnages offre une action en trio unique, incitant les joueurs à expérimenter différentes formations d'équipe.Si le jeu original proposait déjà des affrontements mémorables contre des boss charismatiques, cette version remasterisée va encore plus loin. Après avoir terminé l'aventure principale, les joueurs auront l'opportunité de défier à nouveau certains de ces boss dans des versions nettement plus coriaces.Super Mario RPG est attendu pour le 17 novembre sur Nintendo Switch. Les impatients peuvent d'ores et déjà le précommander sur le Nintendo eShop !