Nintendo dévoile la campagne solo ''Tour de l'Ordre'' de son Pass d'extension Splatoon 3.

Pass d'extension pour Splatoon 3 : Tour de l'Ordre - Printemps 2024 (Nintendo Switch) 14/09/2023

Cette extension promet une aventure solo complète où les joueurs devront faire preuve d'adresse et de stratégie pour gravir les étages d'une mystérieuse tour.Voici la bande-annonce que les fans de Splatoon ont pu découvrir au tout début du Nintendo Direct de ce 14 septembre 2023 :Dans cette nouvelle campagne, chaque étage de la Tour de l'Ordre est un défi à relever. Votre personnage évoluera et gagnera en compétences à mesure que vous progresserez. Mais atteindre le sommet ne sera pas une mince affaire, vous vous en doutez bien !La bande-annonce du DLC nous plonge dans un environnement à la fois familier et novateur. Si la musique électro emblématique de Splatoon est toujours au rendez-vous, l'ajout d'un compagnon robotique volant évoque pour votre dévoué le personnage poétique d'Eve du film Wall-e de Pixar. L'omniprésence du blanc nacré interpelle aussi dans un jeu qui habituellement ne fait pas dans la demi-mesure en termes de couleurs.Cette seconde partie du Pass d'extension pour Splatoon 3, "Tour de l'Ordre", sera disponible au printemps 2024 au prix de 24,99€. Les précommandes sont déjà ouvertes via l'eShop.