F-ZERO 99 débarque : un battle royale à toute vitesse pour les abonnés Nintendo Switch Online

Galerie images 14/09/2023

















Galerie images 14/09/2023















Amateurs de vitesse et d'adrénaline, réjouissez-vous ! Passionnés de F-Zero, levez la tête : Nintendo lance aujourd'hui F-ZERO 99, un battle royale de course qui promet des sensations fortes. Imaginez-vous sur un circuit avec 98 autres pilotes, où chaque virage compte et où la moindre erreur peut vous coûter la victoire.Reprenant les éléments emblématiques du jeu original sur Super NES dont on célèbre le 30e anniversaire, F-ZERO 99 propose des courses haletantes où la stratégie est aussi importante que la vitesse.Votre jauge d'énergie est votre meilleure alliée, mais aussi votre plus grande faiblesse. Un choc contre un adversaire ou une barrière, et elle diminue. Besoin d'un boost ? Utilisez-la, mais attention à ne pas tout consommer, sous peine d'élimination.Pour les puristes, la manette Super NES est compatible, offrant une expérience de jeu authentique. Et pour ceux qui aiment se démarquer, des options de personnalisation sont à débloquer, permettant de donner un look unique à son véhicule.Que faites-vous encore ici : foncez vers la ligne d'arrivée avec F-ZERO 99, disponible dès maintenant, exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online.