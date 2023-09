Peach impose ses styles dans une nouvelle aventure avec Princess Peach: Showtime sur Nintendo Switch

Princess Peach: Showtime! fera son entrée en scène le 22 mars 2024 (Nintendo Switch) 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La célèbre princesse Peach est prête à briller de mille feux dans son tout nouveau jeu Princess Peach: Showtime! sur Nintendo Switch. Alors qu'elle se préparait à profiter d'une soirée au Théâtre de l'Étincelle, un imprévu de taille survient : Syrah et sa Grappe maléfique décident de voler la vedette !Voici la bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct du 14 septembre 2023 :Mais Peach n'est pas du genre à se laisser faire. Avec l'aide de Stella, la protectrice du théâtre, elle est déterminée à reprendre le contrôle.Ce qui rend cette aventure originale, ce sont les capacités de transformation de Peach. Grâce au ruban magique de Stella, elle peut endosser divers rôles : de l'épéiste tranchante à la maîtresse du kung-fu, en passant par la pâtissière et la détective. Chaque transformation offre des mécaniques de jeu uniques, promettant une expérience riche en rebondissements.La transformation de Peach n'était d'ailleurs pas sans nous rappeler le passage d'une robe à l'autre dans le film d'animation Super Mario Bros, comme quoi des codes semblent bien avoir été établis pour caractériser les personnages de la série.Marquez vos calendriers : Princess Peach: Showtime! débarquera sur Nintendo Switch le 22 mars 2024. Pour les plus impatients, les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop !