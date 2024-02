Test de Mario vs Donkey Kong : on libère sa nostalgie avec un remake soigné et fun qui ne manque pas de piquant !

Un remake qui a de la suite dans les idées

Mario : attention, un saut peut en cacher un autre

Un cadeau par ici, une lettre du mot TOY par là

Que c'est dur !

Plus c'est long...

Pas de retard pour les mini-Mario !



Lorsque Nintendo dévoile l'existence Mario vs Donkey Kong , on sait d'emblée qu'il y aura de la nouveauté à découvrir au gré de sa partie. A l'époque, Nintendo présente seulement l'existence d'un mode coopération deux joueurs, qui n'existait pas sur GBA.Quelques mois passent, et Nintendo diffuse une bande-annonce de présentation qui, ô surprise, nous indique que le jeu comptabilise près de 130 niveaux différents . Pour faire tenir tous ces niveaux dans le jeu, il faut passer par la case ajout de deux nouveaux mondes, apprend-on alors.En outre, Nintendo indique dans cette même bande-annonce que le jeu proposera deux modes de jeu : le mode Détendu permettra de jouer avec un peu plus de sérénité que le mode normal, assez impitoyable surtout dans les niveaux les plus avancés. Bref, Nintendo joue à fond la carte de l'accessibilité, en permettant aux joueurs de jouer seul face à leur destin (mode normal), seul face à leur destin mais sans trop forcer (mode détendu), et de jouer en coopération.Ajoutez à cela un nouveau mode Contre la montre une fois l'aventure principale terminée, histoire de refaire une fois encore tous les niveaux du jeu avec un twist : parvenir à la porte de sortie dans le temps imparti, ce qui nécessitera de maîtriser toutes les subtilités de gameplay du jeu. A chaque niveau franchi, une médaille récompensera votre effort.Mario vs Donkey Kong est un jeu de plate-forme réflexion. C'est un genre original dans lequel on ne trouve finalement pas tant de prétendants que cela : on pense aux Lemmings, avec le fait de devoir amener des créatures d'un point A à un point B (et encore, ce n'est pas vraiment le but du jeu dans une grande majorité des niveaux). Dans le même genre, on pourrait ajouter Tinykin ou même les Pikmin. Mais Mario vs DK se démarque toutefois en bien des aspects de toutes ces franchises, respectant parfaitement son héritage marioesque.Mario est le personnage principal du jeu : dans chaque niveau, c'est lui que nous faisons progresser. Son objectif est de traverser les niveaux en récupérant une clé, qui permet d'ouvrir une porte qui elle-même permet d'arriver dans un niveau où l'attend un jouer mini-Mario. Il faut dire que Donkey Kong, dans sa fuite, sème une figurine par niveau, et Mario doit les récupérer, au péril de sa vie.Qui dit Mario dit sauts spectaculaires : Mario a plusieurs sauts à sa disposition. Outre le saut classique, il peut faire un saut périlleux, ou une roulage aérienne. Cela lui permet de sauter plus haut, et donc d'atteindre des endroits autrement plus difficile d'accès. Cela devient d'autant plus pratique que les niveaux deviennent plus corsés, avec pièges et ennemis à foison. Notre plombier a d'ailleurs la capacité de saisir la plupart des ennemis en appuyant sur B.Mario peut marcher sur les mains, ce qui lui permet d'éviter les projectiles que certains ennemis lui lancent comme des briques par exemple. Il peut également s'accrocher à des lianes ou des échelles, ce qui lui permet de se déplacer en hauteur dans les niveaux qui généralement comprennent un ou deux écrans (n'oublions pas qu'on part d'un jeu GBA de 2004 avec Mario vs Donkey Kong !).Dans chaque niveau, différentes mécaniques viendront mettre vos méninges à rude épreuve : des interrupteurs font apparaître ou disparaitre des plateformes de couleur, changer le sens de rotation de tapis roulants, la direction d'ascenseurs, etc. Une clé est nécessaire pour ouvrir chaque porte, mais une fois prise en main, si vous la relâchez, vous avez alors 15 secondes pour la récupérer, sans quoi la clé disparait et revient à son point de départ.Chaque monde se compose de 6 niveaux et 2 niveaux spéciaux. Les 6 niveaux classiques permettent de récupérer des jouets Mini-Mario, tandis que les deux niveaux spéciaux proposent d'abord un parcours où on doit effectivement guider les mini-Mario jusqu'au coffre à jouets de fin de niveau, puis un Boss de fin de monde qui permet d'affronter Donkey Kong avec une subtilité de gameplay. Ici, vous devrez éviter les projectiles pour jeter des tonneaux sur DK, là vous devrez lui faire tomber des fruits sur la tête.DK et vous disposez de plusieurs niveaux de vie : les mini-Mario constituent votre jauge de vie dans ces niveaux Donkey Kong, tandis que la sienne se compose de 4 niveaux. Pour considérer un niveau comme vraiment réussi, il faut parvenir à vaincre DK sans perdre un seul mini-Mario. Dans les niveaux classiques, il faut récupérer les 3 coffres au trésor rouge, bleu et jaune de chacun pour obtenir la petite étoile. On ne sait pas trop à quoi servent ces petites étoiles, mais cela se précise par la suite et on vous laissera le plaisir de la découverte !Dans les niveaux Mini-Mario, vous devez rejoindre le coffre à jouets en récupérant trois blocs de bois contenant les lettres T, O et Y pour former le mot TOY. Les mini-Mario, qui ne peuvent qu'utiliser leur environnement pour progresser, ne peuvent sauter qu'en rebondissant contre un ressort par exemple, ce qui complique parfois un peu l'accomplissement totale de la mission qui est la vôtre.Honnêtement, au début du jeu, on se dit "facile". On s'installe confortablement dans sa gaming chair, et on passe les niveaux les uns après les autres. On sourit aux petites subtilités de gameplay, on s'amuse de perdre un peu bêtement pour avoir surestimé la capacité de saut de Mario. Mais à partir d'un moment, les choses se corsent sérieusement. On a senti que ça devenait plus chaud assez vite finalement, vers le niveau 2.6, où soudain il nous a fallu plusieurs vies pour franchir le niveau.Cette situation se reproduit assez souvent dans le jeu. Avec des niveaux compliqués d'une part en raison de la conception tordue du niveau, mais d'autre part aussi en raison du gameplay. On l'avait évoqué dans la preview du jeu , mais le maniement de Mario n'est pas toujours des plus... aériens. On peut en effet reprocher au personnage d'être un peu lourd, voire pataud, et de fait avoir un peu du mal à sauter, ou à nous permettre de gérer la proximité avec les ennemis ou les pièges du niveau.Ce n'est jamais bien grave, le jeu est relativement généreux en vies supplémentaires avec celles à récupérer dans les niveaux justement difficiles, et celles à récupérer avec un mini-jeu qui permet d'en gagner jusqu'à huit en quelques secondes de jeu. Et si vraiment, le niveau est impossible à franchir facilement, vous pouvez passer à un autre, ou passer en mode Détendu pour moins subir les foudres de votre environnement. En mode Détendu, le jeu est beaucoup plus permissif puisque vous pouvez subir 5 dommages (vous revenez alors simplement au drapeau de mi-parcours), et vous n'avez plus de limite de temps.Les bande-annonces de Nintendo nous promettent 130 niveaux. Mais les plus curieux sont allés vérifier et le jeu original comprenait environ une centaine de niveaux. Cela veut dire que Nintendo a ajouté de nouveaux niveaux, et ce fut donc l'occasion pour les développeurs de penser à de nouveaux obstacles qui ont là encore été dévoilés dans les bande-annonces du jeu.Mais aussi, cela veut dire que quand il n'y en a plus, il y en a encore : Nintendo a repris les niveaux "+" que l'on avait déjà dans le jeu original. Cette fois, il est question de récupérer un jouet Mini-Mario et de le ramener avec sa clé vers la porte de sortie. Ces niveaux permettent de conforter sa maîtrise du jeu, et de crier sa frustration quand la lourdeur de Mario vous empêche de progresser comme vous le voudriez !Fort heureusement, les thèmes du jeu, très jazzy, sont là pour réduire votre rythme cardiaque parfois un peu trop rapide au gré de votre énervement. Les thèmes originaux sont très agréables à écouter, et vous reconnaîtrez certains airs largement inspirés des premiers jeux Mario voire même Donkey Kong. C'était pour la minute nostalgie.