Nouvelle bande-annonce de Mario vs Donkey Kong : 130 niveaux, mode 2 joueurs, 2 nouveaux mondes et de nouveaux modes de jeu

Mario vs. Donkey Kong - Nouvelles fonctionnalités (Nintendo Switch) 13/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Toy Company

Donkey Kong Jungle

Fire Mountain

Spooky House

Mystic Forest

Twilight City

Merry Mini-Land (nouveau monde)

Slippery Summit (nouveau monde)

World DK

C'est dans cette bande-annonce que toutes ces nouveautés ont été dévoilées par Nintendo, à 5 semaines de la sortie du jeu prévue le 16 février prochain :Grâce à cette vidéo, on sait maintenant que le jeu comptera donc 2 mondes de plus, ce qui confirme que de nouveaux niveaux vont être ajoutés, apportant de fait la preuve que le jeu va plus loin que le simple remake.Voici la liste des mondes du jeu :Merry Mini-Land, le premier des deux nouveaux mondes, se dévoile à partir de la 10e seconde du trailer. On voit ensuite un peu plus loin quelques séquences de Slippery Summit. La bande-annonce montre aussi de nouveaux obstacles à franchir, le tout sur un air jazzy qui nous aidera à passer les niveaux de manière sereine et détendue.D'ailleurs, au niveau des nouveaux modes, le mode "Détendu" ("casual" dans la version anglaise) se montre à la 20e seconde et nous permet de jouer de manière moins frustrante avec une plus grande permissivité du jeu. Juste après, vous pouvez voir le nouveau mode multijoueur qui permet à un second joueur de prendre le contrôle de Toad.Mario vs Donkey Kong sortira sur Nintendo Switch exclusivement le 16 février 2024.