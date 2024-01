Golden Sun et Golden Sun: The Lost Age sur la console virtuelle GBA dès le 17 janvier 24

Two epic adventures dawn…



Golden Sun and Golden Sun: The Lost Age are coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 1/17! pic.twitter.com/d3Y5Lx5RX0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2024

De l'humble village de Vale aux sommets mystiques du Mont Aleph, le jeu Golden Sun met en scène les jeunes héros magiciens Isaac, Garet, Ivan et Mia dans une quête visant à empêcher l'ancien pouvoir de l'Alchimie de se déchaîner sur leur monde d'origine, Weyard. Leur aventure les mène à travers des villes, des cavernes et des donjons où ils affrontent des ennemis rusés, des énigmes déroutantes et des défis épiques qui poussent leurs capacités magiques (Psynergy) à leurs limites absolues. En chemin, ils reçoivent l'aide de mystérieuses créatures connues sous le nom de Djinn, qui aident les héros à exploiter leur Psynergie pour débloquer des sorts puissants et des attaques imparables.



Suite directe de Golden Sun, Golden Sun: The Lost Age présente un changement radical puisque l'histoire suit désormais Félix, un jeune Adepte (ou utilisateur de magie) qui était l'antagoniste du premier jeu, dans sa mission visant à prouver que l'Alchimie n'est pas une force destructrice, mais qu'elle pourrait au contraire sauver Weyard. Les Adeptes Jenna et Sheba ainsi que l'érudit Kraden, tous contraints de rejoindre Felix dans sa quête, s'efforcent de maintenir Felix dans le droit chemin alors que de nouveaux défis puissants et énigmatiques se présentent à eux.



Avec un gameplay coopératif qui permet à des amis de rejoindre votre joyeuse (et parfois moins joyeuse) bande, ainsi que des combats au tour par tour, de la résolution d'énigmes, de l'exploration en monde ouvert et des améliorations de personnages inspirées du RPG, Golden Sun et Golden Sun : The Lost Age sont dotés d'un gameplay imprévisible qui s'articule autour d'une histoire captivante.

Ce 17 janvier, deux nouveaux RPG de renom arrivent sur la console virtuelle GBA : Golden Sun et Golden Sun: L'Âge Perdu. Tous deux viennent d'être officialisés par Nintendo of America par le biais d'une petite bande-annonce révélant la sortie des deux jeux la semaine prochaine :Ces deux RPG ne nous rajeunissent pas : Golden Sun était sorti en 2001 ou 2002 selon les régions sur GBA, le second en 2002-2003. Développés par Camelot, ils ont la réputation de figurer parmi, n'ayons pas peur des mots, les meilleurs RPG au monde.La nouvelle ne surprend qu'à moitié car nous nous attendions à des nouvelles de la GBA dans NSO+ depuis hier comme Sebiorg nous l'avait expliqué dans cette news Si les deux jeux originaux permettaient de transférer des données de l'un à l'autre sur GBA, c'est par un système de mot de passe que cela sera possible via la version à paraître ce 17 janvier sur la console virtuelle GBA du Nintendo Switch Online (la GBA est accessible aux abonnés ayant souscrit l'additionnel Pack d'Expansion NSO).Ajoutons enfin que grâce au jeu en ligne, il sera possible de jouer en ligne via Nintendo Switch Online, ce qui devrait donner assez de raisons aux joueurs de se replonger dans ces deux grands RPG de l'ère GBA.On vous traduit les éléments du scénario des deux jeux du communiqué de presse américain ci-dessous :Rendez-vous ce 17 janvier 2024 sur console virtuelle GBA pour retrouver ces deux RPG mythiques de la GBA, donc !