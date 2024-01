Incroyable : au Japon, Nintendo domine le marché des jeux depuis 19 ans

Le site Famitsu a pu compiler toutes les données de ventes de l’année 2023 pour éditer son palmarès des ventes de jeux vidéo sur le marché japonais. En voici les résultats :



Vous ne rêvez pas, les 10 titres physiques les plus vendus sur le territoire nippon sont tous sur Nintendo Switch. Une domination écrasante, loin de correspondre à nos habitudes occidentales (même si le Top français chaque semaine est régulièrement trusté par des titres Nintendo).





Et si on commence à regarder en arrière, la dernière fois que Nintendo n’avait pas dominé les charts au Japon, c’était en 2004, lorsque la PlayStation 2 avait réussi à s'emparer de huit places dans le classement. Nous avons donc 19 années de règne sur les charts japonais pour Nintendo, une réussite réellement impressionnante !





Du côté des ventes matérielles, malgré la grosse accélération des ventes de la PS5 dans le monde, sur le territoire japonais, c’est toujours la Switch qui mène la danse. Voici le top des ventes hardwares pour cette année 2023 :





Switch - 4 062 609 (31 786 656)

PS5 - 2 587 468 (4 964 857)

Xbox Series X/S - 141 712 (540 107)

PS4 - 73 292 (9 491 059)





C’est simple, il s’est vendu 4 millions de Switch cette année sur le territoire japonais alors que la PS5 depuis son lancement s’est écoulée à presque 5 millions d’exemplaires. Et on ne parle pas de la Xbox, qui n’a jamais réussi à vraiment s’implanter correctement sur le territoire.





Un record pour une console dans sa 7e année d'existence

La Switch, dans sa 7e année vient de battre l'ancien record de ventes au Japon pourune plateforme dans sa 7e année, un record détenu par.....la Nintendo DS. En effet, cette dernière s'était écoulée à 3 millions d'exemplaires au Japon durant sa 7e année. Se dire que la Switch a battu ce record d'un million d'unités est une preuve de plus que la Switch reste en très grande forme. Une raison aussi qui a poussé Nintendo a ne pas se presser pour amener une autre itération de console sur le marché et de prendre son temps pour définir avec précision les composants nécessaires pour sa future star.





Si on regarde en arrière au niveau ventes de consoles, Nintendo a également largement dominé les ventes hardware, à une seule exception près, la PSP de Sony qui avait connu une magnifique carrière. Bon, ce n’est clairement pas la Wii U qui a aidé à asseoir la domination de Nintendo, mais il n’empêche, malgré cette période délicate, grâce à la 3DS, Nintendo est toujours resté un colosse du jeu vidéo alors que ces machines ne sont clairement pas les plus puissantes du marché. On attend de voir l’année 2024, avec une Switch toujours en grande forme et la plus que probable arrivée de la nouvelle console.





Un bémol cependant. Si on regarde les ventes annuels de jeux, on note tout de même qu’en comparaison du nombre d’habitants sur l’archipel, et tenant compte de la population attirée par les jeux vidéo, cela représente un cumul assez faible. L’absence de données précises autour des ventes des titres en version dématérialisée est une probable première explication. Mais il ne faut pas oublier que le marché du jeu au Japon est d’abord sur téléphone portable.





Dernier regard sur les derniers chiffres de l'année 2023 : cumul des deux semaines du 18 au 31 décembre 2023

Au cours de ces deux dernières semaines, Super Mario Bros. Wonder a réussi à conserver la première place en s'écoulant à 221 738 exemplaires, devant l'exclusivité japonaise Chikyuu wa Kibou de Mawatteru ! qui remporte la médaille d'argent. Pikmin 4 continue très fort avec 78 589 exemplaires, s'adjugeant la troisième place. Il faut attendre la 5e position pour trouver un titre sur PS5, le très bon Marvel's Spider-Man 2.





Le reste du classement est clairement dominé par NIntendo et sa Switch :





01 - [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 221,738 (1,549,401)

02 - [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 192,620 (795,681)

03 - [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 78,589 (1,119,027)

04 - [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Square Enix, 12/01/23) – 77,035 (510,477)

05 - [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 53,238 (166,731)

06 - [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 46,452 (5,631,598)

07 - [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 38,472 (3,394,222)

08 - [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 38,005 (5,400,275)

09 - [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 37,147 (141,554)

10 - [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 35,679 (5,246,363)







Les ventes ont globalement été très soutenues pendant ces deux dernières semaines, fêtes de fin d'année oblige.





Du côté du hardware, les japonais se sont arrachés la Switch, en particulier la Switch OLED qui s'est écoulée en deux semaines à 107 928 exemplaires. Si on ajoute les différents modèles lite et classique, on obtient 168 866 consoles Switch vendues en deux semaines, à comparer aux 72 207 PS5 vendues sur la même période (un bon score déjà).





Voici les charts Hardwares de ces deux semaines :





Modèle Switch OLED - 107 928 (6 428 158)

PlayStation 5 - 72 207 (4 298 170)

Switch Lite - 31 547 (5 674 074)

Switch - 29 391 (19 684 424)

PlayStation 5 Digital Edition - 9 736 (666 687)

PlayStation 4 - 1 119 (7 915 336)

Xbox Série S - 605 (295 123)

Xbox série X - 554 (244 984)

Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) - 34 (1 192 744)





Source : Famitsu