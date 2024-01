Preview de Mario vs Donkey Kong : à la recherche des mini Marios volés

Une formule efficace

Mario vs. Donkey Kong - Cinématique d'ouverture (Nintendo Switch) 30/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Et le gameplay alors ?

Plus qu'un remake, une version enrichie !

Mario vs. Donkey Kong - Nouvelles fonctionnalités (Nintendo Switch) 30/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un passe-temps très agréable

Il y a tout juste 20 ans, les possesseurs de GBA découvraient un jeu de réflexion original développé par Nintendo Software Technology: Mario vs Donkey Kong. Le principe : courir après Donkey Kong, voleur de figurines Mini Mario que Super Mario est bien décidé à récupérer.Le jeu connait un joli succès et plusieurs opus sont ensuite commercialisés jusqu'en 2015 sur Wii U et Nintendo 3DS. Depuis, à part un mini jeu centré autour des amiibo lancé en 2016, plus rien. Pourtant, le concept du jeu est bon et n'est pas sans rappeler les jeux Donkey Kong avec des éléments de plateforme et de réflexion dans chaque niveau.Donkey Kong joue ici son rôle de méchant, mais dans une certaine mesure puisque DK ici ne fait "que" voler les figurines Mini Mario tout juste fabriquées, pour ne pas subir la rupture de stock de ces jouets très populaires grâce à la publicité faite à la télévision. D'ailleurs, c'est ce que la cinématique d'introduction du jeu, dévoilée par Nintendo récemment, nous permettait de voir :Les commandes de Mario vs Donkey Kong sont assez basiques : on se déplace avec le stick gauche, on saute avec A ou B, et saisit un objet avec X et Y. Pour observer le terrain de jeu, on appuie sur R ce qui active une vue caméra qui nous permet de nous déplacer librement dans le niveau pour étudier la configuration des lieux.En fonction des niveaux, différents pièges guettent Mario : il peut s'agir de pics acérés, ou d'ennemis aussi mignons que mortels comme des crocodiles. Mais le piège le plus stressant est certainement le chronomètre : vous disposez d'un temps limité pour atteindre la porte de fin de niveau, et lorsque le temps est écoulé, vous devez recommencer. Il n'est pas possible de s'affranchir de la contrainte de temps, sauf si vous changez de mode de jeu et passez du mode Classique au mode Détendu, qu'on trouvera pour le coup beaucoup moins stressant, d'où son nom sans doute, les concepteurs sont des génies !On trouve le gameplay parfois un peu lourd, les sprites des personnages et des ennemis sont énormes à l'écran, et cela rend de notre point de vue le jeu un peu pataud. On peut ainsi mourir parce que le jeu considère qu'on est tombé légèrement sur le côté d'un ennemi. Votre serviteur, qui ne meurt jamais dans un jeu Mario, en est pour ses frais et a sacrifié quelques Mario sur cette perception différente de l'espace entre le jeu et ses yeux !Par chance, des niveaux bonus vous permettent de refaire le plein de vies, en récupérant des champignons 1Up qui, aussi, sont parfois disponibles dans les niveaux — ceux qui sont il faut l'admettre un peu plus compliqués que les autres.Le jeu original comptait 96 niveaux. Nintendo ici nous en permet plus de 130, comme la firme le rappelait dans une de ses toutes premières vidéos sur le jeu, dévoilant par ailleurs les nouvelles fonctionnalités de cette version Switch, histoire de se démarquer de la version originale.Les 130 niveaux sont répartis dans une myriade de mondes. Dans le cadre de cette preview, nous ne pouvons parler que des tous premiers d'entre eux, mais sachez qu'à raison de 8 niveaux par monde, il y a donc de quoi faire dans le jeu.Voici la liste des quatre premiers mondes de Mario vs Donkey Kong :- Jouets Mario & Co- Jungle Donkey Kong- Montagne de feu- Mirifique Mini-LandChaque monde se compose de 8 niveaux : six niveaux dans lesquels vous devez atteindre le mini-Mario perdu en chemin par Donkey Kong. Suivent alors deux stages finaux : dans le premier, vous guidez vos mini-Mario vers la fin du stage et devez récolter les lettres formant le mot TOY. Dans le second, vous devez vaincre Donkey Kong.Chaque affrontement avec Donkey Kong nous propose un gameplay sensiblement différent mais le principe reste le même et rappelle le tout premier Donkey Kong d'ailleurs : il faut assommer Donkey avec des tonneaux mais dès que vous êtes touché, vous perdez un mini-Mario. Ces jouets font donc office de jauge de vie, en sachant bien sûr que pour obtenir l'étoile dorée de complétion, il faut parvenir à vaincre Donkey sans perdre un seul jouet.Il s'agit d'un remake, mais Nintendo lui a apporté des nouveautés que nous n'avons pas encore pu tester et sur lesquelles nous reviendrons dans notre test : le mode co-op est une bonne idée, surtout sur Switch qui est une console familiale, mais reste à voir si cela ne simplifie pas un peu trop chaque niveau de les parcourir à deux.Pour autant, les dizaines de niveaux que nous avons déjà enchaînés sont très satisfaisants : de la simplicité parfois absurde des premiers niveaux, on se met vite à devoir réfléchir un peu pour accéder à la clé puis à la porte, puis au Mini-Mario, en récupérant tous les cadeaux au passage afin d'obtenir l'étoile dorée à la fin de chaque niveau : notre côté complétiste nous donne envie de garnir d'une étoile d'or chaque icône de stage sur la carte du monde, on est comme ça !Ajoutons à cela que la bande-son est très sympa, supe agréable à écouter, on tâchera d'en faire un focus plus précis dans notre test complet mais une fois n'est pas coutume, les thèmes retenus dans chaque monde incitent à la réflexion sereine et pacifique, ce qui n'est somme toute pas désagréable.