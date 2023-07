La Coupe Plume

Nintendo avait annoncé la semaine dernière que la 5e vague du DLC Pass de Circuits additionnels serait disponible ce 12 juillet 2023. Nintendo a tenu parole et nous permet donc de découvrir ces nouveaux et de nouveaux personnages, le tout agrémenté de quelques correctifs ajoutés dans la foulée, dans son jeu phase qui semble ne jamais vouloir quitter le Top 5 des ventes en France.Rappelons qu'une bande-annonce nous avait permis de nous familiariser avec tous ces ajouts disponibles aujourd'hui :vague 5 arriveLe contenu du DLC est donc le suivant :- Deux nouvelles coupes de 4 circuits chacune- Trois nouveaux personnages- Quelques ajustements aux personnages et véhicules- Des correctifs logicielsLa Coupe Plume vous proposera 4 courses :La Coupe Cerises vous proposera les 4 circuits suivants :3 personnages rejoignent le casting de Mario Kart 8 Deluxe :- Wiggler- La Plante Piranha- Kamek- Amélioration des performances de certains personnages et de la personnalisation des véhicules.- Ajustement du temps d'invincibilité de certains personnages.- Ajustement de la méthode de sélection aléatoire des objets dans les courses où les objets personnalisés sont activés, lorsqu'il y a quatre joueurs ou moins.- Extension de la plage d'affichage de l'avertissement lorsqu'une carapace rouge ou une carapace bleue s'approche par derrière.- Les avertissements concernant une carapace rouge ou une carapace bleue sont affichés en priorité par rapport aux autres avertissements.- L'avertissement ne s'affiche pas lorsqu'une carapace rouge cible des adversaires.- L'utilisation des boutons L/R sur l'écran de sélection de la classe et l'écran de sélection du parcours dans le Grand Prix peut être effectuée sur l'écran tactile.- Réduction du taux d'apparition des courses Miroir et 200cc dans les paramètres mondiaux et régionaux.- Correction d'un problème entraînant une erreur de communication lorsqu'un personnage attrape un boomerang au moment où un Boo apporte un objet.- Correction d'un problème où, en équipant un objet et en attrapant un boomerang en même temps, le joueur ne pouvait pas lancer cet objet.- Correction d'un problème où le graphique des paramètres de la classe de poids Mii Lourd ne correspondait pas aux capacités réelles.- Correction d'un problème où un avertissement n'apparaissait pas lorsqu'un adversaire utilisait un Bullet Bill dans les parties en ligne.- Le kart ne tourne plus ou ne se bloque plus lorsqu'il rencontre un obstacle si le joueur utilise une Super Étoile, un Bullet Bill ou un Boo au même moment.- Correction d'un problème où le kart restait coincé entre une falaise et un petit champignon et se bloquait.Cette 5e vague fait partie d'un DLC dont l'objectif était de doubler le contenu de Mario Kart 8 Deluxe. Proposé gratuitement aux abonnés du Pack d'Expansion Nintendo Switch Online, le Pass Circuits Additionnels est aussi disponible à l'unité pour 24,99€.D'ici la fin de l'année 2023, le DLC aura doublé le contenu de Mario Kart 8 Deluxe, le portant à 96 circuits au total par l'ajout de 12 Coupes de 4 Courses chacune.Et vous, avez-vous hâte comme nous de vous frotter à la communauté Mario Kart 8 Deluxe motivée par l'arrivée de ce nouveau DLC ? N'hésitez pas à venir sur notre serveur Discord recruter des joueurs pour en découdre avec vous en ligne !Source : site officiel Nintendo