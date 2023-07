De nouvelles images pour Super Mario RPG

Nouvelles images Super Mario RPG 14/07/2023













Il était une des grande surprise du dernier Nintendo Direct : Super Mario RPG sera porté sur Switch Sorti exclusivement au Japon et aux USA, Super Mario RPG propose une aventure au tour par tour à Mario, ses amis et son ennemi afin de sauver la route des Etoiles.Afin de faire patienter les joueurs jusqu'à la sortie de ce remaster iconique de la Super NES, plusieurs nouveaux visuels ont été dévoilés :Dans Super Mario RPG, notre groupe de héros favoris aura pour mission de sauver la route des Étoiles tout en arrêtant les agissements du gang de Forgeroi. Lors de cette aventure, ils feront ainsi la connaissance avec les personnages originaux : Geno et Mallow.En plus de pouvoir parcourir cette "nouvelle" aventure, le remaster propose de nouveaux graphismes colorés et de nouvelles scènes cinématiques.Super Mario RPG sortira des tuyaux le 17 novembre, en exclusivité sur Switch. Dites nous dans les commentaires si ce Super Mario RPG est l'une de vos grandes attentes (en plus de Super Mario Bros. Wonder).