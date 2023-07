Une version physique pour Castlevania Advance Collection

C'est via sa présentation Limited Run Games 2023, que l'éditeur a officialisé la version physique de la compilation Castlevania Advance CollectionDéjà disponible sur le Nintendo Eshop, 4 jeux iconiques sont au rendez-vous : Castlevania : Circle of the Moon (GBA), Castlevania : Harmony of Dissonance (GBA), Castlevania : Aria of Sorrow (GBA) et Castlevania Vampire’s Kiss (SNES).Les précommandes pour la copie physique ouvriront le 28 juillet sur le site Web officiel de Limited Run Games pour un prix de 34,99 $ (environ 31 euro). Vous pourrez choisir une des couvertures parmi les 4 disponibles lors de votre achat.