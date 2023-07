EA SPORTS FC 24 dévoile sa bande annonce pour la Nintendo Switch

EA SPORTS FC 24 - Pre-order Trailer - Nintendo Switch 14/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

EA SPORTS FC™ 24 marque une nouvelle ère dans The World's Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé

Après plusieurs années de collaboration, EA et FIFA ont décidé de mettre fin à leur partenariat. Afin de ne pas laisser tomber une de ses grosses licence, EA a choisi un nouveau nom ainsi qu'un nouveau moteur pour son jeu de football annuel. Dites bonjour à EA SPORT FC !Critiqué depuis son annonce sur les réseaux sociaux pour son look proche des Sims, EA SPORT FC aura également le droit à une sortie sur Switch. EA a dévoilé une bande annonce toute spéciale pour l'occasion.EA précise que les Styles de jeu sont optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC 24 sur Nintendo Switch. Avant tout penser pour son réalisme et son immersif, le futur titre se veut la future vitrine du studio.EA SPORTS FC 24 proposera une expérience Ultimate Team complète sur Nintendo Switch. Contrairement aux versions FIFA qui étaient amputés pour la Switch, EA SPORT FC donnera accès à tous les modes mais avec un moteur adapté pour la console de Nintendo.Dans cet opus, il vous sera possible de créer des légendes de clubs, de faire progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team, d'accéder au mode Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, d'affronter l'élite dans Champions, ou encore de disputer des Matchs amicaux sans pression.EA SPORT FC sera disponible sur Switch et sur les autres consoles dès le 29 septembre 2023. Les précommandes sont déjà disponibles.