Récapitulatif des annonces du Limited Run Games 23 (Jurassic Park, Gex, Shantae, ...)

Gex Trilogy

It's tail time. #GexIsBack



Jurassic Park Classic Games Collection

Gargoyles Remastered

Clock Tower

Rose & Camellia Collection

Shantae Advance : Risky Revolution

"Restaurer la suite perdue de Shantae a été une aventure incroyable !" dit Matt Bozon, directeur de la série Shantae. "Après s'être réunis en équipe, nous avons restauré la démo originale du jeu, et nous travaillons maintenant dur pour terminer le jeu complet sur le matériel d'origine ! Ce n'est pas un démake ou un nouveau jeu de style rétro, mais un véritable titre de l'ère GBA qui a été perdu avec le temps. Nous avons interrompu le développement en 2004, et maintenant nous y revenons près de 20 ans plus tard avec les mêmes outils, matériel et câbles de liaison que nous utilisions à l'époque. C'est fou, ça semble impossible, mais ça arrive ! Nous sommes en mission de voyage dans le temps pour sauver Shantae Advance : Risky Revolution, et enfin l'apporter aux fans !"

Limited Run est le studio qui est à l'origine de beaucoup de portage physique de jeux dématérialisés. Tout comme la sortie prochaine de la version physique de Castlevania Advance Collection , le studio a annoncé le portage physique de 6 jeux dont le dernier va vous étonner.Une des mascottes oubliés du jeu vidéo s'apprête à faire son retour sur les consoles actuelles : Gex.Dans Gex Trilogy, vous incarnez un gecko (une sorte de lézard) qui évolue dans des jeux de plateforme inspirés par des émissions de TV américaine. Cette compilation regroupera Gex, Gex : Enter the Gecko et Gex 3 : Deep Cover Gecko, sortis respectivement en 1995, 1998 et 1999. Cette trilogie sera réalisée via le moteur, Carbon Engine, de l'éditeur.Aucune date n'a encore été dévoilée pour la sortie de Gex Trilogy.Et oui, le premier Jurassic Park vient de fêter ses 30 ans. Que ce soit l'apparition du T-Rex ou encore les vélociraptors, ce film est un incontournable.Sortis à l'origine sur NES, SuperNes et GameBoy, les jeux Jurassic Park et Jurassic Park Part. 2 : The Chaos Continues se verront ressortir sur les consoles actuelles.Cette compilation comprend une gamme de titres classiques et ajoute de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de sauvegarder, de nouvelles cartes et divers correctifs modernes.En plus de la collection, 2 éditions collectors et 2 éditions rétro sont également disponibles- Édition collector classique (64,99 $) comprend la Copie physique, un Steelbook et un Emballage inspiré du boîtier VHS original de Jurassic Park- Edition préhistorique (174,99 $) comprend la copie physique, un Steelbook, un Emballage inspiré du boîtier VHS original de Jurassic Park, une Réplique de la carte d'identité du Dr Alan Grant, un CD physique contenant la musique originale de la collection Jurassic Park Classic Games, une Mini réplique des cartouches de jeu Jurassic Park NES, Game Boy et SNES originales dans un cadre d'affichage personnalisé et un Emballage inspiré des jouets classiques de Jurassic Park- Edition Rétro Standard (49,99 $ – 64,99 $) contient une Copie physique de Jurassic Park ou Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues sur une cartouche rétro ambrée et la Réplique du manuel du jeu original- Editions Rétro Collector (NES, Game Boy et SNES) (99,99 $) contient la copie physique de Jurassic Park ou Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues sur une cartouche rétro lumineuse ambre, une Housse estampée numérotée, une Réplique du manuel du jeu original et une Affiche recto-verso inspirée de la collection classique Jurassic Park Classic Games.Les précommandes commenceront le 1er septembre 2023 sur le site Limited Run. Attention, tout comme la nature reprend ses droits, il est fort possible que les éditions collector soient attendues par nombre de fans.Dévoilé il y a plus d'un an lors du Disney & Marvel Showcase, Gargoyles Remastered n'a plus donné signe de vie depuis. Limited Run vient de confirmer travailler sur une version physique du titre.Gargoyles, sorti en 1995 sur Mega Drive est un jeu tiré d'une série animée. Les joueurs incarnent Goliath, le chef des gargouilles, qui doit vaincre les forces du mal et protéger New York. Il s'agit d'un jeu classique 2D des années 80-90 qui n'a pas eu le succès commercial de son temps.Aucune bande annonce et aucune date de sortie n'ont pour l'instant été communiquées.Clock Tower est une série de jeu d'horreur publiée au Japon et aux USA. Edité par WayForward et Limited Run, le premier opus, sorti sur SuperFamicom en 1995, aura le droit à un remaster sur nos consoles actuelle.Clock Tower piège les joueurs dans les confins obsédants du manoir de la famille Barrows, où ils seront poursuivis par Scissorman, un psychopathe meurtrier qui brandit des cisailles.En tant qu'adolescente orpheline Jennifer Simpson, les joueurs utiliseront une interface pointer-cliquer pour explorer le manoir et fouiller tous les coins inquiétants pour trouver des objets, révéler des secrets et découvrir des moyens de survivre aux assauts de Scissorman. Sans aucune capacité offensive, Jennifer doit compter sur son intelligence et sa débrouillardise si elle a le moindre espoir de s'échapper avec sa vie et de gagner l'une des multiples fins du jeu.Exploitant la puissance du moteur Carbon Engine de Limited Run Games, cette nouvelle édition de Clock Tower conserve le gameplay, les graphismes et le son authentiques de la version originale tout en ajoutant des fonctionnalités et des améliorations modernes. Ceux-ci incluent une nouvelle chanson thème vocale interprétée par Mary McGlynn (série Silent Hill), un opening au style animé, des cinématiques animées avant et après le jeu, une galerie d'art bonus, des illustrations de bordure, des états de sauvegarde ou encore plusieurs options de langue.Clock Tower est prévu pour le début 2024 avec prise en charge de l'anglais, du japonais, du français, de l'italien, de l'allemand et de l'espagnol. La version physique est bien en préparation mais sans date de sortie.WayForward, en collaboration avec Limited Run, ont annoncé le remaster des 5 jeux Rose & Camellia dans une compilation.Dans cette série, vous intégrez la haute société où une bataille d'héritage faire rage. Alors que les tensions montent, les personnages (casting entièrement féminin) règlent leurs conflits avec des batailles ridicules de gifles. Entre gifles, esquives et contres, qui sera la dernière héritière debout ?Porté en exclusivité sur Switch, vous aurez la possibilité d'utiliser la reconnaissance de mouvement des Joy-Con ou l'écran tactile. En plus des 5 jeux (Rose & Camellia, Rose & Camellia 2, Rose & Camellia contre La-Mulana et Rose & Camellia 3 et 4), WayForward a réalisé les visuels haute-définition, des voix off en anglais complètes (plus texte en anglais, français, espagnol, italien, allemand et japonais), un opening de style anime et deux toutes nouvelles chansons vocales de Cristina "Vee" Valenzuela.En complément du mode histoire solo, la collection propose également un nouveau mode local compétitif à deux joueurs, dans lequel un joueur contrôle l'une des héroïnes et l'autre incarne l'un des méchants.La version numérique sera disponible sur le Nintendo Eshop fin 2023 ou début 2024. Limited Run est en charge du portage physique de la collection mais n'a annoncé aucune date de sortie pour le moment?20 ans après son annulation, Shantae revient pour une nouvelle aventure sur ... Game Boy Advance.N'existant que sous format d'une démo inachevée, Shantae Advance: Risky Revolution est (enfin) repris par les équipes de WayForward. Le titre sortira sous la forme d'un jeu complet avec toutes les actions de danse du ventre et des cheveux auxquelles les fans de Shantae s'attendent, ainsi que plusieurs chapitres, de nombreuses villes et labyrinthes, six transformations de créatures, des boss féroces et une bande-son du célèbre compositeur Maddie Lim, ainsi qu'un mode de combat à 4 joueurs.Shantae Advance: Risky Revolution sortira sous la forme d'une cartouche de jeu physique compatible Game Boy Advance publiée par Limited Run Games avec une date de sortie estimée au début de 2024.