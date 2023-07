Le jeu d'horreur psychologique The Bridge Curse: Road to Salvation arrive en version physique sur PS5 et Switch

Des éditions limitées physiques exclusives à la PS5 et à la Switch

Galerie images 10/07/2023

































The Bridge Curse: Road to Salvation Trailer (Switch, PS5/PS4, XSX/XB1) 07/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le développeur et éditeur indépendant Eastasiasoft Limited a annoncé que son jeu d'horreur cinématographique asiatique, The Bridge Curse: Road to Salvation bénéficiera d'une sortie physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Les précommandes ouvriront plus tard cette semaine, le jeudi 13 juillet à 11h00, heure de Hong Kong, en partenariat avec le détaillant en ligne Playasia Les versions numériques de The Bridge Curse: Road to Salvation seront disponibles sur les plateformes Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Cependant, les éditions limitées physiques seront exclusives à la PS5 et à la Switch. Ces éditions comprendront le jeu, le mode d'emploi, un CD de la bande originale du jeu, un livre d'illustrations et un certificat numéroté dans un coffret collector. Une version standard sera également disponible en précommande libre.Pour célébrer cette annonce, un nouveau trailer de gameplay a été dévoilé. Vous pouvez le découvrir sur YouTube après validation de votre âge, le jeu étant réservé aux plus de 18 ans :The Bridge Curse: Road to Salvation est un jeu d'horreur psychologique de survie à la première personne inspiré du film d'horreur taïwanais en live-action The Bridge Curse. Le jeu tourne autour de six amis universitaires qui défient une légende urbaine bien connue et finissent par réveiller une malédiction qu'aucun d'eux ne sait comment briser. Il appartient au joueur d'endosser le rôle de ces amis à tour de rôle et de les aider à trouver un moyen de survivre à la nuit alors qu'ils sont poursuivis par un fantôme vengeur.Source : Communiqué de presse.