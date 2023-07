Ne soufflez pas dans votre Nintendo Switch !

Traduction : À l'intérieur de la fente pour carte de jeu, il y a un terminal pour lire les cartes de jeu.

Si vous le nettoyez avec un coton-tige ou insérez une carte de jeu avec un terminal cassé, il peut se coincer dans le terminal et se casser.

Veuillez ne pas toucher l'intérieur de la fente pour carte de jeu.

Si de la poussière pénètre dans la fente de la carte de jeu, utilisez un aspirateur pour l'aspirer. Merci de ne pas souffler dessus. La salive peut adhérer aux bornes et provoquer la rouille ou la corrosion des pièces.

C'est une pratique traditionnelle des années 80-90. Si vous possédiez un (ou une) GameBoy, une SNES ou encore une N64, vous avez certainement soufflé dans le port de la cartouche si votre console ne détectait pas le jeu. Comme par magie, vous pouviez jouer par la suite à votre exemplaire de Tetris, de The Legend of Zelda : Minish Cap ou de Mario 64.Nous sommes désormais en 2023 et le service assistance de Nintendo Japon précise dans un tweet que cette pratique est incompatible avec la Nintendo Switch.Si vous êtes encore un aficionados de cette technique, il est donc possible que vous ne puissiez plus lire vos cartouche par la suite.Au passage, le fait de souffler dans sa cartouche ou console durant les années 80=90 était aussi déconseillé pour les même raisons et n'avait que très peu de chance de fonctionner.