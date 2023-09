Prince of Persia : The Lost Crown aiguise ses armes dans une nouvelle bande annonce

Prince of Persia The Lost Crown - Nintendo Direct 9.14.2023 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ubisoft, ce n'est pas uniquement la série des Assassin's Creed ! L'année prochaine débarquera le nouvel opus de la franchise Prince of Persia, portant le nom de Prince of Persia : The Lost Crown.C'est via le dernier Nintendo Direct que le titre refait parler de lui avec un nouveau trailer et la confirmation de sa date de sortie.Dans cette nouvelle aventure, Sargon a pour objectif de retrouver le Prince, sauver le monde et ainsi ramener la paix à Persepolis. Cependant, le Mont Qaf et les différents boss mythologiques ne vous donneront que peu de répit. Pour terminer votre mission, vous pourrez compter sur les aptitudes de Sargon, sa capacité à maitriser le temps et les pouvoirs apportés par les amulettes.Le Mont Qaf vous attend dès le 18 janvier 2024 avec Prince of Persia : The Lost Crown. Si vous précommandez le jeu, vous pourrez mettre la main sur la tenue Warrior Within.