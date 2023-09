Another Code: Recollection : un portage de deux jeux mythiques de l'ère DS et Wii

Another Code: Recollection - Sortie le 19 janvier 2024 (Nintendo Switch) 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l’approche de l’île de Blood Edward, les souvenirs vous reviennent : n’était-ce pas sur votre DS que vous aviez découvert l’endroit ? Another code : mémoire double, reviens sur Switch. Mais il n’est pas seul…Annoncé pour le 19 janvier 2024, Another code revient sur Switch. Mais ce n’est pas un, mais bien deux jeux qui seront dans l’édition Recollection ! Mémoire double, le tout premier opus sorti sur DS, s’accompagne de Another Code: R Les Portes de la Mémoire, sa suite sortie sur Wii à son époque.Véritable classique de leur console d’origine, Another code fait partie de ces jeux qui ont su captiver le public, que ce soit par sa narration ou les mystères qui entourent l’île de Blood Edward. Cette nouvelle édition Recollection redonne un coup de jeune aux jeux de 2005 et 2009 et redonne un peu d’espoir aux joueurs qui pensaient les jeux enterrés avec la fermeture de Cing en 2010, le studio qui a développé les jeux.Le trailer nous montre un univers graphique revue, mais des personnages toujours aussi reconnaissable et des phases de gameplay qui font la part belle à l’enquête et à la recherche, ce qui faisait déjà son succès à l’époque.