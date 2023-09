Spy x Anya: Operation Memories annoncé pour 2024 sur Switch

Du manga au jeu vidéo

Anya… ce nom vous dit quelque chose ? Si vous êtes fan de manga ou d’anime, vous avez certainement entendu parler de Spy x Family, série à succès. Et bien en 2024, c’est sur console que vous pourrez contrôler Anya.Annoncé lors du Nintendo direct de ce jeudi 14 septembre, Spy X Anya Operation Memories nous plonge dans l’univers du manga Spy x Family pour une grande aventure. Suivez Anya à l’école, remplissez son journal, cette tranche de vie vous réserve forcément des surprises !Si vous l’ignorez, le manga Spy x Family nous plonge dans la vie de la famille Foster, une famille montée de toute pièce par Lloyd Foster, Twilight de son nom d’espion, qui utilise cette famille pour mener à bien cette mission. Sa « femme », Yor, est une tueuse à gages dont il ignore le véritable métier. Anya, leur fille adoptive, peut lire dans les pensées. Vous imaginez le joyeux bazar de non-dits et de situations rocambolesques que cela peut entraîner.Alors que donnera ce jeu vidéo qui nous plonge dans la vie d’Anya ? On a hâte de le découvrir !