Test de SPY×ANYA: Operation Memories : L’espionnage n’a pas d’âge

Adapter un manga ?

Bienvenue dans la famille Forger

Un jeu de… photo ?

Souriez, vous êtes filmé !

Une routine bien huilée

Autre vrai bémol : les temps de chargement. Entre deux séquences (quand vous changez de lieu globalement), ils sont bien trop présents et malgré un côté coloré et pop de la page de chargement, ils peuvent rallonger artificiellement l’expérience de jeu.

Faire un jeu vidéo à partir d’une œuvre existant sur un autre support est toujours un défi. Entre la fanbase, souvent encline à avoir un regard très critique sur la question, les contraintes liées au médium, les choix d’adapter fidèlement ou d’inventer une toute autre histoire dans le même univers, les possibilités sont multiples. Et toutes peuvent avoir leurs avantages et leurs inconvénients.Forcément, la sortie de ce type de jeu peut aussi éveiller la méfiance : probablement y a-t-il eu un grand nombre de déception avant de voir sortir un ou deux titres qui s’extraient du lot. Et cette méfiance s'accroît aussi en fonction de la notoriété de l’univers adapté : nous prendront-ils pour des pigeons juste parce qu’il y a écrit Spy x Family dessus ?Ces interrogations, bien légitimes, sont aussi les craintes que l’on a en lançant le jeu. Des inquiétudes qui vont rapidement être balayées, pour faire place à d’autres, que nous détaillerons dans ce test. Mais en attendant, faisons un petit retour en arrière. Un flash back nécessaire puisque vous ne connaissez peut-être pas Spy x Family. Faisons donc le point !Le jeu part en effet du principe que vous êtes déjà familiarisé avec l’univers du manga. Il ne vous présente pas les personnages, vous les introduit comme si vous veniez de finir la lecture du tome 6 (a minima, vous pouvez aussi avoir lu les 12 tomes que compte actuellement la série, le 13 étant prévu pour octobre 2024) ou que vous aviez vu l’anime. Rien de bien grave, nous sommes là pour vous expliquer tout ça. Vous allez aussi rapidement saisir tout l’intérêt que suscite ce manga, porté par ses personnages et les dynamiques qui existent entre eux et qui vont se tisser au fil des chapitres.Vous n’avez pas encore lu le manga ou vu l’anime ? Pas de panique. La suite n’est qu’une présentation rapide des personnages, ne contenant qu’un tout petit spoil sur le chien Bond, spoil nécessaire à la compréhension du jeu.Un conflit larvé oppose l’Est et l’Ouest. La paix relative qui s’est installée entre les deux nations est fragile et donne lieu à de nombreuses opérations d’espionnage, des deux côtés. Twilight est le meilleur d’entre eux, au point que presque personne ne connaît son vrai visage et qu’il a fini par obtenir un statut quasi légendaire chez ses ennemis.Afin de mener à bien sa nouvelle mission, l’opération Strix, Twilight est obligé d’improviser. Sa mission consiste à se rapprocher d’un politicien ennemi, mais dont les angles d’approches habituels ne fonctionnent pas.Alors, Twilight décide d’innover. Il adopte Anya, une orpheline, la place dans l’école prestigieuse d’Eden dans la même classe que le fils du politicien. Il fait aussi la rencontre de Yor, employée de mairie, jeune femme encore célibataire qui cherche un homme pour conserver sa couverture. Car Twilight (désormais Loid Forger) l’ignore, mais Yor est une tueuse à gages. Et la petite Anya ? Elle est télépathe et n’ignore rien des doubles vies de ses deux parents, même si elle fait mine de rien.Dans ce contexte où Yor ignore le vrai métier de Loid, ce dernier ignorant celui de Yor, où Anya lit dans les pensées, et où leur chien, Bond, peut voir quelques secondes dans le futur (ce que seul Anya sait puisqu’elle peut lire dans ses pensées), de nombreuses situations plus rocambolesques les unes que les autres vont arriver. Anya sait que sa mission est de se rapprocher du fils du politicien mais elle n’a que 5/6 ans et agit avec la maladresse et la mécompréhension de ces jeunes années.Dans ce contexte, Anya doit donc briller à l’école pour parvenir à se rapprocher, peut-être, de sa cible (qui est réticente à cette idée). Vous allez la suivre dans son quotidien : aller à l’école, rentrer à la maison, dîner et surtout… écrire dans le cahier de souvenirs qui est en fait un devoir d’école ! Mais pour ça, il faut avoir des choses à mettre dedans. Ce sera votre mission, si vous l’acceptez : remplir ce journal de vos meilleurs moments !Spy x Anya: Operation Memorie s’ouvre donc sur une courte cinématique vous présentant ce devoir à faire à la maison, puis sur une courte séquence pour apprendre les contrôles. Vous allez diriger Anya, bouger la caméra, explorer les alentours de façon à trouver deux types d’informations : les personnages avec des points d’exclamation rouge au-dessus de leur tête (et qui sont les personnages principaux du manga) et les bulles de localisation (façon google map) rouges qui vous indique un objet “Super Cool” !Ce sont ces moments Super Cool qui vont donner lieu à une photo que vous allez placer dans l’album. Cependant, le jeu conserve la surprise de la saynète que vous allez voir : à moins que vous n’ayez déjà récolté la photo de ce moment, c’est un cadre vide qui s’affiche en surimpression sur l’écran, vous indiquant juste le numéro de la photo dans votre album.D’une certaine façon, le jeu se complète comme un album Panini interactif : vous avez des cadres vierges et vous devez découvrir quels souvenirs viennent s’y glisser. Mais pour ça, encore faudra-t-il savoir comment prendre LA photo parfaite !Le gameplay de Spy x Anya est en deux temps : les photos d’un côté, les mini-jeux de l’autre. Voyons d’abord les photos. Vous avez un certain nombre d’actions disponible dans un temps donné (une action à l’école, une autre en rentrant à la maison, deux actions quand vous êtes en balade).Ces actions correspondent à des moments que vous allez photographier pour votre journal. Vous avez deux façons d’aborder les photos : juste prendre celle qui vous plaît le plus en faisant varier les paramètres à votre disposition, ou alors la quête de la photo parfaite, selon les critères du jeu.Pour prendre la photo parfaite, le jeu intègre trois critères : la mise au point, l’angle et “le temps” ou plutôt le moment le plus adéquat pour avoir une photo où Anya a une expression, un geste, où il se passe quelque chose d'intéressant pour son journal. Si vous êtes astigmate et avez des soucis vous-mêmes pour faire la mise au point, pas de panique : le jeu intègre des repères visuels pour vous aider (et aider les plus jeunes aussi).Pour faire la mise au point, il faut aller de haut en bas avec le joystick gauche. Une barre de progression est affichée à gauche de l’écran et vous indique où vous en êtes. Lorsque la mise au point est parfaite, un cadre vert entoure le cadre de la future photo. L’angle, lui, se gère avec le joystick droit.Vous avez la possibilité de déplacer l’appareil photo selon un axe horizontal et vertical, utilisant la plongée et la contre-plongée pour capter le moment selon le meilleur angle. Lorsque vous êtes au bon endroit, un cadre jaune entoure le cadre vert qui entoure la future photo. Une fois l’angle trouvé, vous pourrez, avec ZR et ZL, zoomer plus ou moins. Le zoom n’entre pas dans la définition du cadre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec.Enfin, un troisième cadre va venir entourer les jaune et vert : le violet. Lui, il désigne le moment, le timing pour votre photo. Il apparaît à des moments aléatoires, en fonction de l’action qu’est en train de faire Anya. Parfois, il n’y a qu’un moment par action, parfois plusieurs. A vous d’assister à toute la séquence pour le savoir. Vous ne disposez que de 5 photos par action, mais vous avez jusqu’à 3 ou 4 essais pour prendre votre photo.Une fois l’action terminée, vous avez la possibilité de la rejouer. Les photos précédentes ainsi que les réglages précédents sont conservés. Mais au-delà de 5 photos (toutes tentatives confondus), il faudra sélectionner la photo qui vous convient le mieux pour la mettre dans l’album et supprimer les autres.Chaque photo vous rapporte un certain nombre de points Euréka, qui vont ensuite être utilisés chaque soir pour vous amuser. Spy x Anya comprend une grande variété de mini-jeux, allant du jeu de cartes du Président (si vous y incarnez Anya, vous avez accès à sa télépathie. Non, ce n’est pas de la triche), à un mini-jeu de beat’em all avec Yor, un d’infiltration avec Loid, un autre de découpe de légumes et on en passe.La somme des mini-jeux est impressionnante, chacun vous permettant de gagner un certain nombre de PJ, des points utilisables ensuite dans la boutique pour acheter des accessoires et autres tenues pour Loid, Yor, Anya et Bond permettant d’améliorer vos caractéristiques.Tous les 3 jours, vous faites une sortie en famille. A vous de déterminer le lieu (Place de la fontaine, en ville, au parc à chien…) parmi une liste qui s’étoffe au fur et à mesure des missions que vous remplissez. Chaque lieu propose trois photos exclusives, faisable uniquement en achetant des objets spécifiques en boutique, pour débloquer ensuite une grande photo avec ces trois éléments. Et si vous hésitez à acheter tout cela, sachez que ces photos font partie des missions qui vous octroient des tickets de tombola une fois accomplie.La tombola, c’est le gatcha mignon de Spy x Anya : une boîte avec un nombre prédéfini de tickets (écrit à l’écran), dans laquelle Anya va mettre la main pour piocher un ticket. Vous pouvez même, avec le joystick, lui faire mélanger le tout ! Adorable… Pour un gain qui est sympathique, à savoir des nouvelles tenues et accessoires pour vos personnages.Spy x Anya est un jeu riche, que ce soit dans les lieux, les situations, jouant sur le côté collectionnite et surtout sur l’envie de découvrir les situations, les dialogues bonus et autres scènes cachées.Cependant, comme souvent avec ce type de jeu, une routine s’installe très vite : vous vous levez, allez à l’école, faites votre action, rentrez, faites votre action, jouez ou non aux mini-jeux et allez dormir. Et rebelotte.Les PJ à dépenser en boutique s’obtiennent en somme très facilement. Il suffit de réussir les mini-jeux et malgré plusieurs niveaux de difficulté, ceux-ci ne sont pas spécialement difficiles. Rapidement, vous stockez vos points Euréka en attendant de débloquer un autre lieu et un autre mini-jeux et passez pas mal de moments répétitifs.C’est là toute la faiblesse du jeu : tomber assez rapidement dans la facilité, rendant les actions répétitives, intégrant même la possibilité de passer les temps à l’école, bien conscient qu’à un moment vous en aurez fait le tour et qu’il ne s’agira que de passer les jours en attendant les jours de sortie.