Nintendo précise le gameplay de Wario Ware: Move It!

We like to move it, move it. Wario like to… Move it ! Que dire de plus ? Wario Ware, c’est dépassé, bienvenue dans la nouvelle génération de jeux aussi mouvants qu’absurde : Wario Ware Move It !Voici la bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct ce 14 septembre :Déjà annoncé lors de précédent Nintendo Direct, Wario Ware Move It nous en apprend un peu plus sur son gameplay, mais pas que. Avec plus de 200 mini-jeux annoncés, mais aussi des modes multi avec pleins de possibilités (allant du mode Fiesta à 4 aux modes en ligne), Wario Ware s’annonce explosif sur bien des aspects.Explosion de rire d’abord puisqu’il faudra prendre la pose pour chaque mini-jeu, mimer tel animal, se mettre dans des positions aussi absurdes que drôles. Si ce Nintendo Direct nous a déjà montré quelques mini-jeux et exemples de postures, nous connaissons la passion de Wario pour les mini-jeux étranges et nous gageons que cela annonce du lourd pour les mini-jeux présentés !Mais ce n’est pas tout ! Une date de sortie, le 3 novembre 2023, mais aussi et surtout une voix VF pour Wario ! Oui, il parle et en français en plus ! On a hâte d’en entendre plus !