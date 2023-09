Les Amiibo Zelda, Ganondorf, Noah, Mio et Shulk en approche

Hey, Amiibo ! 14/09/2023





Commercialisés en 2014 en même temps que Super Smash Bros Wii U et 3DS, les Amiibo ont été un phénomène salvateur pour les économies de Nintendo. Avec la Switch, Nintendo intègre régulièrement ces figurines dans ses sorties majeures.A l'occasion du Nintendo Direct, Shinya Takahashi a présenté les futures figurines qui seront compatibles avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3 ainsi que Super Smash Bros Ultimate.Au programme des sorties :- l' Amiibo Zelda et Ganondorf (The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom) sont prévus pour le 3 novembre 2023. Avec leurs utilisations, vous mettrez la main sur des motifs de paravoiles et des bonus.(Xenoblade Chronicles 3) seront disponibles dès le 19 janvier 2024. Vous pourrez ainis débloquer des armures spécifiques.(Super Smash Bros Ultimate) sera commercialisé courant 2024. L'Amiibo vous donnera l'opportunité de combattre le personnage ou de faire évoluer ses compétences dans le jeu.Et oui, l'Amiibo Sora sera le derniers concernant Super Smash Bros Ultimate ! Pour les collectionneurs d'entre vous, cela représente 95 figurines pour le jeu de combat de Nintendo. Dites nous en commentaire si vous continuez votre collection.