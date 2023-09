Dave The Diver explore les fonds marins sur Nintendo Switch

Comme un poisson dans l’eau

Après son succès sur Steam, c’est sur Switch que Dave the Diver va vivre ses grandes aventures ! Vous allez pouvoir parcourir les océans à la découverte de la faune et de la flore, récupérer des poissons et surtout, aller vous occuper de votre restaurant de sushis !Prévu pour le 26 octobre, avec une démo disponible sur l’eShop et jouable dès maintenant et jusqu’au 25 octobre, Dave the Diver débarque sur Switch ! Et c’est une excellente nouvelle. Le jeu plébiscité sur Steam, tout en pixel art, propose une aventure avec une touche d’humour. Plongeur le jour, gérant d’un restaurant de sushis le soir, Dave va devoir faire face aussi bien aux aléas de son métier qu’à des individus pas forcément recommandables.Exploration des profondeurs et gestion de restaurant seront au rendez-vous de ce titre qui débarque sur Switch dans à peine un mois ! Plongeurs, nous vous attendons !