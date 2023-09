Eastward s'offre un DLC sur Switch avec Octopia

Retour à l’Est

Galerie images 14/09/2023

















Eastward revient avec un DLC, un nouveau chapitre se déroulant dans les montagnes et vous embarquant une nouvelle fois dans une aventure palpitante.Souvenez-vous, Eastward, cet hommage vibrant aux années 90, que nous avions pu tester et extrêmement bien noter ! Et bien le Nintendo Direct du 14 septembre a annoncé la sortie d’un DLC, Octopia, qui prendra place dans l’un des villages de montagne de Eastward.La sortie est prévue pour cet hiver sur Switch. Si l’on en sait encore peu sur les tenants et les aboutissants de l’intrigue, nous ne pouvons que vous conseiller de vous plonger dans l’aventure Eastward, afin d’en profiter au mieux avant d’accueillir ce DLC !