Tomb Raider : La trilogie originale arrive sur Switch en 2024

Véritable emblème du succès de la première Playstation dans les années 90 et popularisé au rang d'icone de la pop culture, on en viendrait presque à oublier que les premiers jeux mettant en scène Lara Croft, à savoir Tomb Raider, n'étaient pas des exclusivités de la console de Sony. Que ce soit sur Playstation, Saturn, Dreamcast ou en Big Box sur PC, aucun des opus originaux jusqu'à la révélation finale ont été uniquement disponibles sur la console grise de Sony. Et pourtant aujourd'hui, on les désigne comme le fer de lance de la Playstation.En tout cas il aura fallu presque 10 ans pour voir arriver un jeu de la Franchise sur une console Nintendo si on met de côté l'adaptation sur Game Boy Color, par le biais du reboot de la série Tomb Raider Legends sorti en 2006 sur Nintendo GameCube après la catastrophe industrielle que fut la seule exclusivité Playstation de la Saga. On parle de Tomb Raider l'ange des Ténèbres sur Playstation 2 qui vit Lara Croft être retirée des mains de ses créateurs Core Design pour être confiée à Crystal Dynamic, qui lui donna à nouveau ses lettres de noblesse.En tout cas, si on fait exception des ressorties des ROMs originales sur les plateformes comme GOG, Steam ou le simili Virtual Console de la Playstation3/PSP, il est encore dur aujourd'hui de retabasser du T-Rex du premier opus, de plonger dans les canaux de Venise du deuxième Opus ou conduire le célèbre quad du troisième volet dans des conditions décentes sur des écrans moderne. Aussi bizarre qu'il puisse paraitre, les épisodes originaux n'ont jamais fait l'objet de remake ou remastered jusqu'à aujourd'huiCar vous l'aurez bien compris, si on vous en parle dans cette news, c'est que Aspyr à qui l'on doit les ressorties des jeux Star Wars des années 2000 notamment, a annoncé dans le Nintendo Direct de ce 14 septembre, la ressortie de la trilogie originale, à savoir Tomb Raider I, Tomb Raider II et Tomb Raider III, dans une compilation sobrement appelé "Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft" qu'on nous promet "enrichis de graphismes améliorés". Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est assez "particulier", car le jeu reste assez "comme à l'époque" mais perd les côtés anguleux et dysphasés des polygones Playstation.Nous pouvons parler de lissage "plus plus" pour que le jeu soit agréable à parcourir, même si on a la possibilité de switcher aux jeux d'époque à tout moment. Le remake se veut fidèle à la trilogie de l'époque donc inclut les extensions et les niveaux secrets de chaque jeu. Cependant on ne peut qu'être étonné de l'absence de Tomb Raider La Révélation Finale qui est le 4ème jeu de la franchise et certainement le préféré de votre serviteur des épisodes fondateurs de la saga Tomb Raider.Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sortira pour la Saint Valentin le 14 février prochain sur le Nintendo eShop pour 30€, moyennant une remise de 10% pour toutes précommande. On espère maintenant juste un gameplay un peu plus souple qu'à l'époque...