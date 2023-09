Contra revient sur Switch pour une opération galuga

Contra: Operation Galuga - Announcement Trailer - Nintendo Switch 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans, bref vous connaissez la chanson ! Une époque ou deux écoles s'affrontaient dans le genre du Run & Gun sur borne d'arcade, d'un côté la saga Metal Slug de SNK, de l'autre Contra de Konami qui fit les beaux jours des consoles Nintendo. Si ce nom vous dit pas grand chose c'est normal, chez nous en Europe, il fut connu sur le patronyme de Probotector, une version censurée du sang et de l'aspect militaire de la Saga.Si la franchise continuera à perdurer, rencontrant sur Switch aussi bien la réussite (la compilation) et le très mauvais (Contra Rogue Corporation), Konami semble décidé à faire renaitre sa saga dans des bases plus que solides, s'associant aux très bons développeurs de WayForward à qui l'on doit la sympathique saga des Shantae afin de développer un remake de l'opus original sorti en Arcade en 1987 puis sur NES dans la foulée.Ainsi préparez vous à affronter la Red Faction dans ce run and gun frénétique où l'on nous promet de nombreuses options de difficulté ainsi qu'un gameplay simplifié pour les néophytes sobrement intitulé Contra: Opération Galuga. Mais tout ne sera pas qu'une simple copie de l'épisode fondateur, on nous promet déjà de nouveaux ennemis, de nouvelles armes ainsi qu'un mode coopératif à quatre joueurs.En tout cas le jeu a l'air très propre et nous avons hâte de mettre la main sur ce Contra: Operation Galuga dont la sortie sur Nintendo Switch est prévue pour le début de l'année 2024.