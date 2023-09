Horizon Chase 2 démarre en trombe dès à présent

Le dernier titre d'Aquiris Game Studio LLC, disponible d'abord sur Apple Arcade, est désormais rendu accessible sur Epic Store et sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour la console de Nintendo, une petite promotion de lancement à 19,99 € au lieu de 24,99 € jusqu'au 21 septembre 2023 est proposée.

Toujours très coloré et reprenant le design des hits des années 90, Horizon Chase 2 demande toujours autant de dextérité pour finir les courses sans panne de carburant, en négociant les virages à toute allure et en activant au bon moment la nitro pour doubler vos opposants. Si le titre en solo est déjà de qualité, jouer à plusieurs devient encore plus fin. Sur place via écran partagé sur la même console (jusqu'à 4) ou en ligne jusqu'à 4, le jeu s'appuie sur les services Online de Epic Games pour apporter une dimension multijoueur (crossplay).