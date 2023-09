Fin des travaux du Nintendo Muséum en mars 2024

L'ancienne usine Nintendo Uji Ogura de Kyoto au Japon poursuit sa métamorphose en galerie destinée à préserver et présenter une large collection de produits commercialisés par Nintendo durant sa longue existence dans le domaine des jeux.





La fin des travaux du futur Nintendo Museum étant acté pour mars 2024, il faudra attendre encore quelques mois pour la fin de la scénographie avant que ce lieu dédié à la gloire de Nintendo puisse accueillir son premier public, aucune date précise d'ouverture n'étant encore annoncée pour le moment. On s'attend à quelques belles queues au départ et on a clairement envie de faire le voyage.





Le Nintendo Direct d'aujourd'hui a permis de présenter quelques vues 3D du lieu, entre image de synthèse et vue aérienne des actuels travaux.

Cette première vue montre l'extérieur des bâtiments avec les aménagements pour recevoir le public. Parking des cars, aire de jeux, l'ensemble reste assez sobre et on pourrait en fait totalement passer à côté de l'image ludique de Nintendo. Mais un premier indice a été réalisé sur le toit principal du bâtiment.

Un cube nous appelant à découvrir les surprises et les bonus cachés à l'intérieur. On espère que d'autres éléments visuels depuis la rue permettront de repérer le musée.





Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir les intérieurs et l'impressionnante collection de produits imaginés par Nintendo, en espérant que sur place, des dispositifs en plusieurs langues soient disponibles pour les touristes étrangers.







Pour Nintendo, ce musée est un moyen de préserver ses créations afin de les conserver aux yeux du public dans le futur. Consoles originales, jeux classiques anciens, on devrait pouvoir retrouver une large collection de produits. Peut-être y verrons nous un Nintendo Ele-conga, instrument conçu par Nintendo en 1972 qui a fait l'objet d'une présentation récente sur le site Before Mario





Nintendo compte bien évidemment sur l'émulation officielle pour permettre à chacun de pouvoir rejouer aux anciens titres de qualité. A suivre !



Nintendo Museum - Announcement Trailer | Nintendo Direct 2023 14/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube