Nintendo aurait parlé du successeur de la Switch à Activision en 2022

FTC : Donc, même si Microsoft n'achète pas Activision, il est probable qu'Activision rendra Call of Duty disponible pour la future console de Nintendo, n'est-ce pas ?



Kotick : Nous l'envisagerions une fois que nous aurions les spécifications, mais nous ne les avons pas pour l'instant. Nous avons manqué l'opportunité pour la dernière génération de Switch, mais nous devrions attendre les spécifications. Nous ne prévoyons pas de le faire pour le moment.



FTC : Il est probable qu'Activision fasse seul un jeu Call of Duty pour la future génération de console de Nintendo, n'est-ce pas ?



Kotick : Je pense qu'une fois que nous aurons les spécifications détaillées. Nous avons raté la dernière génération de Switch, donc j'aime à penser que nous pourrons le faire. Il faudrait attendre les spécifications, mais nous n'avons pas de plans actuels pour le faire.

Selon le site américain The Verge , Nintendo aurait organisé une réunion avec Activision en 2022 pour discuter de la prochaine génération de la Nintendo Switch. Cette information vient alimenter les rumeurs récentes sur le successeur de la console hybride de Nintendo, et suggère que Nintendo est à la manœuvre pour embarquer le plus de partenaires dans sa prochaine génération de console.L'article indique que cette rencontre entre les deux géants du jeu vidéo avait pour but de partager des détails sur les capacités hardware de la future console. Cela pourrait signifier que Nintendo envisage de renforcer ses collaborations avec des éditeurs tiers majeurs comme Activision pour assurer un lancement solide pour sa prochaine machine. Il faut dire que se priver de Call of Duty est un sacré contre-argument pour de nombreux joueurs qui, chaque année, attendent leur "Call of" avec impatience.En forgeant des relations solides avec des éditeurs de renom, la société japonaise s'assure d'avoir une bibliothèque de jeux conséquente dès le lancement de sa nouvelle console. Cela pourrait également signifier que des titres phares d'Activision, très appréciés des joueurs, pourraient faire partie des premières sorties sur le successeur de la Switch.Ces informations sur la relation entre Nintendo et Activision en 2022 ont émergé dans le cadre du procès qui oppose la FTC à Activision que Microsoft souhaite acquérir pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars : un email du PDG d'Activision, Bobby Kotick, figure parmi les pièces du dossier.A lire aussi : Fusion Microsoft Activision Blizzard King : un rachat plein de contraste Il faut dire que Microsoft et Activision cherchent à séduire la FTC et prennent des engagements plutôt forts pour y parvenir, à l'instar de l' annonce du portage de jeux Call of Duty sur consoles Nintendo pendant 10 ans . Le juge cherche d'ailleurs à savoir si Activision avait déjà décidé de sortir son jeu sur la prochaine console de Nintendo avant que l'accord ne soit annoncé, ou si c'était une vraie annonce sincère. On vous laissera juger les propos de Bobby Kotick :Depuis plusieurs années, les joueurs Nintendo ont fait le deuil de leur Call of sur leur console, préférant peut-être d'ailleurs acheter le jeu sur une autre console et non sur la console du moment de Big N. La Switch, présente dans de nombreux foyers, c'est généralement pas la seule console de la maison et les PC ont toujours leur place. Si vous êtes fan de Call Of, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire si vous avez continué à jouer à la série sur une autre console, et si la perspective de pouvoir jouer à Call Of sur une console Nintendo à nouveau vous intéresse, en commentaire ci-dessous ou sur notre Discord Source : TheVerge.com