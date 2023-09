[SPOILER] F-ZERO 99 : Des dataminers dévoilent de futurs ajouts au battle royale

...huh. Interesting. F-Zero 99 has a bunch of unused files... including brand new tracks? One of them actually reuses the name of one of the Satellaview exclusive ones...

All of them are mostly just Mute City I placeholders though, with some different backgrounds. pic.twitter.com/WCtZ7Ym3tb — Yakumono (@LuigiBlood) September 16, 2023

[F-ZERO 99]



Here’s some unreleased gamemodes: “Arcade Mode” and “Survival Mode”.



Arcade Mode has a timer and “time gates” placed in the circuits.



There isn’t much data for Survival Mode. All I can find for it is a model of a big flat square with a circle inside it. pic.twitter.com/QA37VzBNKa — OatmealDome (@OatmealDome) September 18, 2023

F-ZERO 99, le Battle Royale à toute vitesse de Nintendo, s'apprête à recevoir de nouveaux circuits pour enrichir encore davantage l'expérience de jeu. Des dataminers ont analysé le code et identifié des informations suggérant l'arrivée de nouveaux modes de jeu.Il semblerait en effet que Nintendo ait prévu d'ajouter prochainement de nouveaux circuits à F-ZERO 99. Une excellente nouvelle pour les pilotes en quête de nouveaux défis qui se demandaient si l'on devrait se contenter des quelques circuits déjà disponibles.Les révélations ne s'arrêtent pas là : deux dataminers renommés, @LuigiBlood et @OatmealDome, ont partagé sur Twitter leurs découvertes, notamment @OatmealDome qui a détecté de potentiels nouveaux modes de jeu, "Arcade mode" et "Survival Mode". Le mode arcade dispose d'un chrono et de portes à franchir. Le mode Survie a encore peu d'info, @OatmealDome indiquant qu'il ne trouve qu'un modèle de gros carré avec un cercle à l'intérieur qui ne nous dit pas grand-chose !A ce stade, on prendra ces informations avec prudence et surtout patience, tant que Nintendo n'a pas confirmé officiellement ces ajouts en suivant son agenda de publication. L'avenir de F-ZERO 99 semble toutefois assuré, et on ne peut qu'être impatients de découvrir ces nouveaux modes.Avez-vous déjà réussi un Top 1 dans F-ZERO 99 depuis son lancement jeud dernier dans la foulée du Nintendo Direct ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous ou à venir partager vos astuces sur notre Discord